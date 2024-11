Jornal espanhol diz que Mourinho deseja contratar Cristiano Ronaldo para o Fenerbahce

O técnico português José Mourinho deseja contratar o compatriota Cristiano Ronaldo para o Fenerbahce, da Turquia. A informação foi publicada nesta quinta-feira pelo veículo espanhol As.

De acordo com o jornal, Mourinho conversou pessoalmente com o astro português e o perguntou se desejaria jogar pelo clube turco. Mourinho questionou o camisa sete sobre os rumores de uma possível saída de seu atual clube, o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O diretor esportivo do Fenerbahce, Mário Branco, iniciou as conversas com João Mendes, agente de Cristiano Ronaldo. Os torcedores do Fenerbahce já iniciaram uma campanha nas redes sociais para convencer o craque a se juntar ao time turco.

O que pode travar as negociações são os alto valores que Cristiano recebe no clube saudita. Segundo o veículo espanhol, o astro português ganha 222 milhões de euros por ano (R$ 1,36 bilhões na cotação atual).

Cristiano Ronaldo e Mourinho trabalharam juntos no Real Madrid de 2010 a 2013, período em que o treinador esteve à frente do gigante espanhol. Por lá, os portugueses foram campeões do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e e da Supercopa da Espanha.