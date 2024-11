Lucas ajuda com golaço, mas São Paulo fica em empate contra o Bragantino

O São Paulo empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1 na tarde desta quarta-feira (20), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Eduardo Sasha e Lucas. O Red Bull saiu na frente, e o Tricolor foi buscar o empate em grande jogada de seu camisa 7.

O São Paulo não teve Calleri, com dores, e Zubeldía, suspenso. O time contou com André Silva, de atuação discreta, no ataque e foi dirigido por Maxi Cuberas.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 58 pontos e permanece na sexta colocação. Já o Bragantino foi a 37 e segue na antepenúltima colocação, dentro da zona de rebaixamento.

O Tricolor volta a campo neste sábado (23), quando recebe o Atlético-MG no Morumbis. O time de Bragança viaja até o Beira-Rio para enfrentar o Internacional no domingo (24).

Jogo morno em Bragança

São Paulo e Red Bull Bragantino fizeram um jogo sem grandes emoções em Bragança. Zubeldía, que cumpriu suspensão e viu Maxi Cuberas dirigir o time, optou por manter Sabino improvisado na lateral esquerda e acabou punido por isso. O Bragantino saiu na frente em erro de saída de Sabino que virou cruzamento de Jhon Jhon para Sasha marcar.

O Tricolor levou 20 minutos para conseguir sua primeira finalização, ainda que sem perigo, e logo na segunda viu a individualidade de Lucas ser mais uma vez decisiva. Ele recebeu isolado na direita, partiu para cima, errou o drible, mas continuou no lance, ganhou de Capixaba e tocou no meio das penas de Cleiton.

Depois disso, ambas as equipes criaram algumas chances, mas sem emocionar o torcedor que acompanhava o duelo. As finalizações ou eram bloqueadas ou ficavam tranquilas nas mãos dos goleiros. As melhores chances foram do Red Bull: uma bola na trave de Capixaba, um lance que Sasha chegou atrasado e uma boa defesa de Rafael já no fim em finalização também de Capixaba.

O São Paulo desfez a improvisação com 15 minutos da segunda etapa, colocando Patryck Lanza na lateral. No ataque, André Silva fez jogo discreto na ausência de Calleri e acabou substituído aos 36 por Erick.

Lances Importantes

1x0. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Sabino perdeu a bola na esquerda, e o Bragantino entrou tabelando na área. Jhon Jhon chegou ao fundo e cruzou rasteiro para o meio da área para encontrar Eduardo Sasha, que mandou para as redes.

Trave! Aos 20, o Red Bull quase ampliou o marcador. Em lance pela esquerda, a bola sobrou para Juninho Capixaba no bico da grande área. Ele ajeitou o corpo e finalizou colocado, acertando o travessão de Rafael.

1x1. Aos 24, Lucas recebeu pela direita e disparou. Ele parou na lateral da área, tentou uma pedalada, viu a bola escapar e não desistiu: partiu para cima, ganhou de Juninho Capixaba e tocou por baixo das pernas do goleiro Cleiton para empatar.

Pra fora! Aos cinco minutos da segunda etapa, cruzamento na área, Sabino não conseguiu cortar, e a bola ficou com Jhon Jhon na segunda trave. No fundo, ele cruzou novamente rente à linha do gol, mas Sasha chegou um pouco atrasado para tocar e mandou para fora.

Rafael! Aos 40, o Red Bull teve sua melhor chance. Em jogada trabalhada pelo meio, Vitinho acionou a passagem de Juninho Capixaba pela esquerda, que chegou batendo com a parte de fora do pé e obrigou Rafael a fazer uma defesaça.

Ficha Técnica

Red Bull Bragantino 1 x 1 São Paulo

Campeonato Brasileiro - 34ª rodada

Data: 20/11/2024 (quarta-feira)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Amarelos: Eduardo, Hurtado, Matheus Fernandes; Sabino e Alisson

Gols: Eduardo Sasha (15'/1ºT); Lucas (24'/1ºT)

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Sabino (Patryck); Luiz Gustavo e Marcos Antônio (Alisson); Ferreira (Nestor), Lucas, Luciano e André Silva (Erick). Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar)

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista (Raul) e Lincoln (Gustavinho); Jhon Jhon (Henry Mosquera), Vinicinho e Sasha (Arthur Souza).