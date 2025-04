Stephanie e Maria Fernanda garantem índice nos 200m livre e se classificam para o Mundial de Singapura

O Brasil tem mais dois nomes garantidos no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Nesta terça-feira, no segundo dia do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação - Troféu Maria Lenk, Stephanie Balduccini e Maria Fernanda Costa conquistaram o índice nos 200m livre feminino, nadando abaixo da marca mínima exigida (1min58s23) na piscina do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Stephanie, atleta da Unisanta, venceu a prova com o tempo de 1min56s43, confirmando sua excelente fase. Ela vem de bons resultados no NCAA, o campeonato universitário dos Estados Unidos, em que representa a Universidade de Michigan.

"Estou bem contente. Os últimos três anos foram bem difíceis, mas tudo valeu a pena. Nadar no NCAA me deu motivação extra. Superei marcas importantes e sou muito grata a quem esteve comigo nesse tempo complicado. Agora é seguir em frente para chegar bem no Mundial", disse Stephanie.

Logo atrás, Maria Fernanda Costa, também da Unisanta, marcou 1min57s60 e garantiu seu segundo índice para o Mundial, já que havia se classificado nos 400m livre no primeiro dia da competição. A nadadora reforça sua presença na seleção brasileira que irá a Singapura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Time Brasil (@timebrasil)

Com os resultados desta terça, o Brasil soma agora cinco atletas classificados para o Mundial: Guilherme Costa, Stephan Steverink, Gabrielle Roncatto, Stephanie Balduccini e Maria Fernanda Costa (com índice em duas provas).

O Troféu Maria Lenk segue até sábado (26), com eliminatórias às 9h30 e finais a partir das 18h. O evento também serve como seletiva para o Mundial Júnior da Romênia e os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, reunindo 380 atletas de 44 clubes, além de nadadores da Bolívia, Colômbia, Uruguai e Turquia.