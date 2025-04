Guerrero e Barcos decidem, Alianza Lima derrota Talleres e cola no São Paulo

O Alianza recebeu e venceu o Talleres por 3 a 2, hoje, em casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Guerrero, com dois gols, e Barcos, com um, foram às redes pelos peruanos. Girotti marcou dois pelos argentinos.

Com o triunfo, o Alianza Lima chegou aos quatro pontos, agora na terceira posição da Chave D, e colou no São Paulo. No momento, o Tricolor é o segundo colocado, também com quatro somados, mas ainda enfrenta o Libertad nesta rodada da competição e assumirá a liderança em caso de vitória. Do outro lado, com a derrota, o Talleres permaneceu zerado, na quarta e última posição.

O Alianza Lima retorna aos gramados no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília), quando visita o Comerciantes Unidos, pela décima rodada do Campeonato Peruano. Na próxima terça, às 19h, o Talleres visita o Platense, pela 15ª rodada do Campeonato Argentino.

Como foi o jogo

O placar foi inaugurado logo aos 11 minutos do primeiro tempo pelo Alianza Lima. Ao aproveitar bola mal afastada pela defesa adversária, o ex-Corinthians Paolo Guerrero dominou cara a cara com o goleiro Herrera na pequena área e arrematou cruzado para marcar.

Aos 11 minutos da etapa complementar, o Alianza Lima aumentou a diferença. Após receber cruzamento, Guerrero se antecipou ao marcador e desviou para marcar seu segundo tento na partida.

O Talleres respondeu aos 17 minutos da segunda etapa, quando Ortegoza foi derrubado na área e o árbitro assinalou penalidade máxima. Girotti assumiu a responsabilidade, foi para a cobrança e converteu.

Aos 18 minutos do segundo tempo, o Talleres buscou o empate. Ao receber cruzamento na área, Girotti finalizou de cabeça e deixou tudo igual no placar.

Zambrano, do Alianza Lima, foi expulso aos 36 minutos da etapa final. Após parar jogada de contra-ataque do Talleres, o zagueiro recebeu seu segundo amarelo na partida e foi embora mais cedo.

O Alianza Lima chegou ao gol da vitória já nos acréscimos, aos 49 minutos do segundo tempo. Após bola levantada em cobrança de falta, o ex-Palmeiras Barcos subiu mais alto que o defensor e desviou para garantir três pontos à equipe peruana.