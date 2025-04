Allianz Parque terá capacidade reduzida para Palmeiras x Bahia; veja informações sobre ingressos

O Palmeiras não poderá contar com a capacidade máxima do Allianz Parque para o jogo contra o Bahia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Devido à instalação de um palco em frente ao Gol Norte por conta de um show pré-agendado, o setor será aberto com restrições de público. A partida acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília).

O estádio receberá o show do cantor Gilberto Gil, no dia 26, um dia antes do confronto. Assim, a capacidade do local será reduzida em cerca de 25% a 30%, como ocorreu também contra o Cerro Porteño, último compromisso do Verdão no Allianz.

O Gol Norte vai incorporar, nesta partida, uma parte da Central Leste, enquanto o setor Superior Norte não funcionará, assim como o setor geral norte, utilizado apenas uma vez: na estreia do Brasileirão, contra o Botafogo.

Os ingressos será vendidos exclusivamente pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda para os sócios Avanti começa nesta quarta-feira, às 12 horas. A venda para esse público será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

A comercialização dos bilhetes para o público geral começa às 10 horas de sexta-feira. Os valores dos ingressos variam entre R$ 150 a R$ 280.

Esse será o reencontro do Palmeiras com sua casa depois de quatro jogos. Nesse período, o Verdão mandou uma partida na Arena Barueri e depois teve mais dois compromissos fora, além do que está marcado para acontecer nesta quinta-feira, contra o Bolívar, pela Libertadores, em La Paz.

Veja os valores dos ingressos:

Gol Norte: R$ 150



Superior Sul: R$ 170



Superior Leste: R$ 180



Superior Oeste: R$ 180



Gol Sul: R$ 200



Central Leste: R$ 250



Central Oeste: R$ 280