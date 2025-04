Corinthians: Torcedores vão ao clube cobrar Augusto sobre balanço e gestão

Um grupo de torcedores do Corinthians, vinculados a torcidas organizadas, foi ao Parque São Jorge hoje para cobrar o presidente Augusto Melo.

O que aconteceu

Torcedores foram até o quinto andar da sede social para ouvir explicações do dirigente sobre o balanço financeiro, a gestão e ingressos.

Entre eles estava Douglas Deungaro, o Metaleiro, ex-presidente da Gaviões — informações dão conta de que a atual gestão da organizada não estava presente.

Testemunhas ouvidas pelo UOL dizem que o tom foi de cobrança forte e até um carro de polícia estava no local.

Procurada, a assessoria de imprensa da presidência do Corinthians informou que a reunião já havia sido marcada com o dirigente e que não é a primeira vez que encontros desse tipo acontecem. Augusto Melo, presidente do clube, falou ao "Flow" que a conversa estava programada há dez dias.

Outro ponto colocado foi de que o carro de polícia fica quase sempre no Parque São Jorge e que estava lá novamente hoje, à disposição para eventuais necessidades.

A Gaviões da Fiel, por sua vez, divulgou uma nota de um encontro que teve pela manhã com André Lavieri, assessor financeiro da Alvarez & Marsal, e Pedro Silveira, diretor financeiro, para "entender as informações do balanço de 2024".

"Durante a reunião, reiteramos a preocupação com as finanças do clube, especialmente diante do aumento da dívida, mesmo com o crescimento da receita", afirmou a Gaviões em nota.