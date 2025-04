Sobrinho-neto de Francisco é jogador de futebol: 'colegas me pedem bênção'

Um sobrinho-neto do papa Francisco, que morreu ontem em Roma, é jogador de futebol e atua como zagueiro em um time da quinta divisão da Itália.

O que aconteceu

Trata-se de Felipe Bergoglio, que joga desde dezembro de 2024 no Castiglionese 1919, time da comuna de Castiglion Fiorentino, na região da Toscana. Ele tem 20 anos, nasceu em Córdoba, na Argentina, e atua como zagueiro.

Jorge, seu pai, é primo do papa Francisco. Apesar do parentesco, Felipe Bergoglio contou em entrevista ao La Nazione que não teve a oportunidade de conhecer o pontífice pessoalmente.

Houve pessoas que pensaram que o Papa era meu avô. Eu era muito pequeno quando ele assumiu. Tinha cerca de 10 anos, mas lembro perfeitamente daquele dia, daqueles momentos de celebração em casa. Foi incrível

Meu pai me contou que o Papa Francisco perguntava frequentemente sobre nossa família. Obviamente, quando ele estava na Argentina, nossas cidades eram distantes, então, com o tempo, nos afastamos, mas, na verdade, o vínculo, como meus pais frequentemente me lembram, sempre esteve presente Felipe Bergoglio, ao La Nazione

Felipe Bergoglio falou sobre a honra de carregar o sobrenome do papa. Ele ainda revelou que não escapa da brincadeira dos companheiros de time por conta do parentesco.

Meus companheiros frequentemente me pedem a bênção antes de cada partida. Também quando se machucam. Estou há pouco tempo na Itália e já me acostumei. Sempre rimos disso. Ser Bergoglio é uma honra para mim. Não representa nenhum peso carregar esse sobrenome

Papa e San Lorenzo

Felipe, assim como Francisco, é torcedor do San Lorenzo. A relação do papa Francisco com o time argentino vinha desde a infância, já que seu pai jogava basquete pelo time do bairro de Almagro e o levava ao estádio para assistir à equipe.

O San Lorenzo enviou uma camisa para o pontífice após o seu anúncio como papa, em 13 de março de 2013, e até chegou a jogar uma partida com um uniforme em homenagem ao líder. Além disso, o time mandou uma carta falando do orgulho por ter um papa torcedor do clube.

Ele virou uma espécie de amuleto da sorte do San Lorenzo logo após se tornar o papa Francisco. Coincidência ou não, o time argentino se tornou campeão nacional no fim do ano de 2013 e, oito meses depois, foi campeão da Libertadores pela primeira vez na história diante do Nacional do Paraguai.

O papa deixou de ir aos jogos quando foi nomeado Arcebispo de Buenos Aires, mas continuou sócio do clube e até realizou a missa do centenário do time, em 2008.

Papa Francisco morreu aos 88 anos, às 2h35 (horário da Argentina) da última segunda-feira (21). O número da carteirinha de sócio de Jorge Mario Bergoglio era 88235, coincidentemente a junção da idade do pontífice quando morreu e a hora em que veio a óbito no horário do seu país natal.