Atacantes piores ou goleiros melhores? Colunistas debatem gols perdidos

A quinta rodada do Brasileirão foi marcada por muitos gols perdidos. Afinal, o que explica esse fenômeno? No Cartão Vermelho, José Trajano e Rodrigo Mattos debateram o tema.

Trajano: Preparação muito grande dos goleiros

Várias vezes já vimos que o goleiro tem algo anotado antes de um pênalti. Há uma preparação. E não é um fenômeno brasileiro. [...] Na última rodada do Brasileiro, o Léo Jardim salvou o Vasco de uma derrota para o Flamengo. [...] O Rafael [do São Paulo] fez defesas inacreditáveis, o goleiro do Flamengo também. Os grandes personagens da rodada foram os goleiros.

Agora, os atacantes também estão com o pé torto. O Flamengo é o grande exemplo disso, e tem o Barcelona, o Corinthians, que 'metralhou' o Sport no início do jogo, mas não acertava o gol. Então, são as duas coisas.

José Trajano

Mattos: Atacantes especialistas em questionamento

Hoje, o atacante especialista está em questionamento no futebol mundial. Cada vez mais você precisa de um cara que participe coletivamente, marque na frente, volte, ajude em toda a dinâmica. Você não tem um jogador como o Romário, que fica parado na área. Mesmo o Lewandowski não é um jogador que participa pouquíssimo, como o Kane, do Bayern, não é.

Rodrigo Mattos

