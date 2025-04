Libertad-PAR x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O São Paulo volta a campo pela Libertadores nesta quarta-feira. O Tricolor visita o Libertad-PAR, no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada do Grupo D. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

A equipe são-paulina espera voltar a vencer no torneio continental após empatar em 2 a 2 com o Alianza Lima-PER, na última rodada, no Morumbis. O time brasileiro figura na segunda posição da chave, com quatro pontos, dois a menos que o Libertad-PAR, líder.

O técnico Luis Zubeldía ganhou um respiro no comando técnico do São Paulo após vencer o Santos, por 2 a 1, no último domingo. Antes do San-São, o Tricolor amargava uma sequência de quatro empates.

Para o jogo, o treinador argentino terá que lidar com uma série de desfalques, começando pelo principal nome do time: Lucas Moura. O camisa sete se recupera de um trauma no joelho direito e será baixa pela oitava partida seguida.

? Confira como foi a última atividade do Tricolor antes da viagem ao Paraguai! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/aneGL4Zx08 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2025

O meia Oscar, que trata uma lesão na região posterior da coxa esquerda, também segue de fora. Os volantes Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (recuperação de tromboembolismo pulmonar), e os atacantes Calleri (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) completam a lista de desfalques.

O zagueiro Arboleda, que lida com uma sobrecarga muscular na coxa esquerda, é dúvida. O equatoriano ficou de fora do clássico contra o Santos e treinou separado do restante do elenco nesta terça-feira.

Do outro lado, o Libertad-PAR busca a vitória para se isolar ainda mais na liderança do Grupo D. A equipe paraguaia, que conta com os experientes atacantes Roque Santa Cruz e Óscar Cardozo, venceu o Alianza Lima-PER na estreia, por 1 a 0, o e Talleres na última rodada, por 2 a 0.

O time de Sergio Aquino, entretanto, conheceu sua primeira derrota no ano no último sábado. Em casa, a equipe foi superada pelo Guaraní-PAR, por 3 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Paraguaio.

FICHA TÉCNICA



LIBERTAD-PAR X SÃO PAULO

Local: Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai



Data: 23 de abril de 2025 (quarta-feira)



Horário: às 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Cristian Garay (CHI)



Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Alan Sandoval (CHI)



VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

LIBERTAD-PAR: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Thomás Gutiérrez e Néstor Giménez; Ángel Cardozo Lucena, Hernesto Caballero e Iván Franco; Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo e Roque Santa Cruz.



Técnico: Sergio Aquino.

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Ferraresi, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, André Silva e Ferreira.



Técnico: Luis Zubeldía.