Fonseca pode ter sequência com Djokovic, Alcaraz e Zverev em Madri; veja

Do UOL, em São Paulo

João Fonseca pode encarar uma sequência pesada em caso de avanços consecutivos no Masters 1000 de Madri. Ele estreia no torneio nesta quinta-feira, contra o dinamarquês Elmer Moller.

Djoko vem aí? E Zverev?

O brasileiro deve encarar o norte-americano Tommy Paul, 12° do ranking, caso vença o seu primeiro oponente. O duelo já seria um desafio e tanto para o atual número 65 do ranking da ATP, que já treinou com o possível oponente.

A terceira fase teria uma vida "menos difícil", com Karen Khachanov (25° do ranking) como provável adversário. O russo vive bom momento e alcançou a semifinal do Aberto de Barcelona na semana passada.

Na quarta rodada, a última antes das quartas, as opções aumentariam para Fonseca. Alguns dos nomes cotados são o britânico Jack Draper (6º do ranking) e o italiano Matteo Berrettini (31º do ranking).

Em uma eventual fase de quartas de final, o "sarrafo sobe" de vez, e Novak Djokovic (6° do ranking) pode aparecer. O norte-americano Frances Tiafoe, número 17, também é esperado no páreo.

Por fim, estrelas como Carlos Alcaraz (3° do ranking) e Alexander Zverev (2° do ranking) poderiam encarar Fonseca entre a semi e a final em Madri. A decisão do torneio está marcada para o dia 4 de maio.