Hugo Souza celebra volta aos treinos do Corinthians após lesão e projeta duelo contra o Racing-URU

Na noite desta quinta-feira, o Corinthians tem um desafio importante pela Copa Sul-Americana. O Timão recebe o Racing, do Uruguai, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

Para o duelo, a expectativa é que Hugo Souza possa retornar ao gol do Corinthians. O camisa 1 está recuperado de uma lesão no retofemoral da coxa direita e tem treinado com bola, junto ao restante do elenco, desde a última segunda-feira. O goleiro celebrou o retorno aos gramados.

"Estou feliz por voltar, por treinar, por fazer aquilo que eu amo. Estava agoniado por estar fora, por não poder treinar, por não ajudar a equipe da forma que eu gostaria. Mas agora estou muito feliz por retornar aos treinos e, se Deus quiser, aos jogos também", disse o goleiro à Corinthians TV.

Hugo Souza não atua desde a final do Paulista, quando pegou pênalti de Veiga e ajudou o Timão a conquistar o título. Nos últimos sete jogos da equipe, Matheus Donelli foi titular.

"Foi a primeira lesão que eu tive na carreira toda, a primeira vez que fico fora todo esse tempo, mas faz parte do futebol. Estou 100%. Quero agradecer ao departamento médico que me deu todo suporte possível. Tratei isso 'full time' para que eu pudesse voltar o mais rápido possível. Agora estou de volta. Vamos por mais. Quero dar muitas alegrias ao nosso torcedor", afirmou.

Por fim, o camisa 1 também projetou o confronto diante do Racing, do Uruguai, pelo Grupo C da Copa Sul-Americana. O Timão teve um início ruim na competição e, agora, vai em busca da sua primeira vitória para não se complicar na briga por uma vaga no mata-mata.

"Queremos fazer o nosso melhor. Acho que é uma coisa que faltou nessa competição, que é desempenhar nosso melhor futebol. Vamos nos cobrar por isso. Fazendo o que há de melhor, não importa o adversário que venha, nosso time é muito qualificado. Vamos buscar essa vitória, principalmente dentro da nossa casa, para que a gente possa brigar por essa competição, que é muito importante no nosso calendário. A expectativa é a melhor possível, principalmente por estar de volta", concluiu.

Até o momento, o Corinthians amargou uma derrota e um empate na Sul-Americana. O Alvinegro foi derrotado em casa pelo Huracán-ARG na primeira rodada e, na sequência, empatou com o América de Cali, na Colômbia. Assim, a equipe vai atrás da primeira vitória nesta quinta-feira.