Com reservas, Fluminense fecha preparação para pegar o Unión Española sem Renato Gaúcho; veja time provável

Nesta terça-feira, o Fluminense encerrou os treinamentos para enfrentar o Unión Española, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Sem Renato Gaúcho, que ficou no Brasil, o Tricolor das Laranjeiras trabalhou na sede da Federação de Futebol do Chile, em Santiago, com a equipe reserva.

O treinador do Fluminense permaneceu no Rio de Janeiro e treinou os jogadores considerados titulares visando a partida contra o Botafogo, pela próxima rodada do Brasileirão. No Chile, os atletas do time carioca foram comandados pelo auxiliar Alexandre Mendes, que estará à beira do gramado na partida desta quarta-feira. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Bicentenario Municipal de La Florida.

Além dos preservados, o Fluminense conta com uma série de desfalques entregues ao departamento médico. O Tricolor das Laranjeiras não poderá contar, para a partida da Sul-Americana, com Thiago Silva, Guga, Otavio, Isaque, Felipe, Gabriel Fuentes e Renato Augusto.

TUDO PRONTO PRA MAIS UMA RODADA DE @sudamericanabr! VAMOS, FLUZÃO! ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/LYUAPYc22O ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 22, 2025

Desta maneira, o Fluminense deve ir a campo com:

A equipe carioca busca manter o 100% de aproveitamento na Sul-Americana e chegar aos nove pontos. Atualmente, o Fluminense é o líder do Grupo F, com seis unidades. O Unión Española, adversário da vez, ocupa a terceira posição com apenas uma unidade somada.