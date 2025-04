Fla empata com LDU e segue fora da zona de classificação na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Diante da altitude de 2.850 metros de Quito (EQU), o Flamengo conseguiu se segurar e arrancou um empate em 0 a 0 com a LDU, resultado este que não era o ideal, mas o manteve vivo no Grupo C da Libertadores apesar de seguir fora da zona de classificação.

Como está o grupo? - O Rubro-Negro soma os mesmos quatro pontos do Central Córdoba, mas os argentinos têm um saldo melhor além de um jogo a menos, que será realizado nesta quinta contra o lanterna Deportivo Táchira (VEN), que tem zero pontos. Já a LDU lidera com cinco pontos.

Plata vira desfalque de última hora - O atacante Gonzalo Plata foi vetado pelo departamento médico do Flamengo antes da partida. O equatoriano apresentou dores no joelho esquerdo e será reavaliado amanhã no Rio de Janeiro. Ele assistiu o jogo no estádio Casa Blanca ao lado de Sebastián Beccacece, treinador da seleção do Equador.

De la Cruz e Allan poupados; Alex Sandro vetado — Os meias De la Cruz e Allan foram poupados e não viajaram para Quito pois apresentam problemas fisiológicos na altitude. Já Alex Sandro segue se recuperando de uma lesão muscular.

Retorno ao Rio — O Flamengo deixa Quito às 0h e desembarca no Rio de Janeiro às 6h10 desta quarta-feira (23).

Próximo jogo - O Rubro-Negro recebe o Corinthians, no Maracanã, no domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Flamengo iniciou a partida tendo mais posse, mas não conseguiu pegar o timing da velocidade da bola e errou muitos passes, a maioria saindo com uma velocidade maior que a calculada. A LDU, por sua vez, era mais reativa e tentava acelerar a partida valendo-se da altitude. Grandes chances, porém, não aconteceram no primeiro tempo para ambos os lados, com uma leve pressão equatoriana nos últimos minutos.

No segundo tempo a partida ficou mais aberta, com algumas oportunidades. Luiz Araújo entrou bem e teve uma grande chance em jogada individual, mas finalizou mal. Já a LDU chegou a balançar a rede, mas a arbitragem assinalou impedimento. No fim, com os jogadores já cansados, o Fla tratou de segurar o resultado na cidade equatoriana.

Lances

Única chance - A única chance do Flamengo no primeiro tempo foi quando Juninho fez um corta-luz para Arrascaeta, que dominou na altura da meia-lua e arriscou o chute, mas o goleiro Gonzalo Valle estava atento e fez a defesa.

Faltou caprichar — Aos 31 do segundo tempo, Luiz Araújo fez bela jogada individual, driblou dois marcados e, quando tinha tudo para marcar um golaço, finalizou mal e chutou para fora. Faltou capricho na hora "H".

Não valeu! - A LDU balançou a rede aos 37 quando Estrada recebeu lançamento longo, invadiu a área e chutou no canto de Rossi. A arbitragem, porém, assinalou impedimento.

Incrível! - Aos 48, Estrada teve a bola do jogo após um cruzamento da direita onde ele subiu livre, já na pequena área, e cabeceou para fora da meta de Rossi.

LDU 0 x 0 FLAMENGO

Local: Casa Blanca, em Quito, no Equador

Competição: Copa Libertadores (Grupo C)

Data e hora: 22 de abril de 2025, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Auxiliares: Milciades Saldivar (PAR) e Nadia Weiler (PAR)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Cornejo (LDU); Arrascaeta (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Nenhum

LDU: Gonzalo Valle, De la Cruz, Ricardo Adé, Allala e Quiñonez; Gruezo, Minda (Villamíl) e Cornejo; Bryan Ramírez (Pastrán), Alzugaray (Alvarado) e Álex Arce (Estrada). Técnico: Pablo Sánchez

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Varela); Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Juninho (Pedro) e Bruno Henrique (Luiz Araújo). Técnico: Filipe Luís.