Unión Española x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

Priorizando a disputa do Campeonato Brasileiro, o Fluminense mandou um time misto para encarar o Unión Española, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Bicentenário Municipal de La Florida, em La Florida, no Chile. O jogo é válido pela terceira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

Onde assistir: O duelo entre Unión Española e Fluminense terá transmissão pela ESPN (TV Fechada) e pela Disney+ (Streaming).

Como ganhou seus dois jogos até aqui, o Fluminense vive situação tranquila, liderando com seis pontos e cem por cento de aproveitamento. Os chilenos, que perderam por 2 a 0 para o Once Caldas na rodada passada, somam um ponto.

Como empatou com o Vitória em casa no fim de semana, o Fluminense decidiu priorizar o Brasileirão. Nem mesmo o técnico Renato Gaúcho viajou com a delegação. Assim, Alexandre Mendes é quem comanda o time.

Na equipe que vai a campo, a principal expectativa gira em torno do meia uruguaio Rubén Lezcano, uma contratação importante do Tricolor e que deverá começar entre os titulares pela primeira vez. O que não se confirmou foi a expectativa do lateral esquerdo Gabriel Fuentes, recuperado de lesão na coxa esquerda, se juntar ao grupo. No entanto, ele permaneceu no Brasil para um trabalho de reforço muscular.

"Vamos com um time em condições sempre de vencer", disse Renato Gaúcho.

Se vem bem no Brasileiro, o Fluminense terá pela frente um rival em baixa no Campeonato Chileno. Após a derrota de 2 a 0 para o Audax Italiano, na sexta-feira, o Unión Española agora começa a se preocupar com a zona de rebaixamento.

Ex-jogador do São Paulo, José Luis Sierra é o treinador da equipe chilena, que tem uma dúvida de ordem técnica no comando do ataque: Ignacio Jeraldino e Matias Suárez disputam a condição de titular do setor.

FICHA TÉCNICA



UNIÓN ESPAÑOLA-CHI X FLUMINENSE-BRA

Local: Estádio Bicentenário Municipal de La Florida, em La Florida (Chile)



Data: 23 de abril de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Andres Matonte (Uruguai)



Assistentes: Martin Soppi (Uruguai) e Andres Nievas (Uruguai)



VAR: Andres Cunha (Uruguai)

UNIÓN ESPAÑOLA: Franco Torgnascioli, Brayan Véjar, Valentín Vidal, Nicolás Diaz e Felipe Espinoza; Bruno Jauregui, Agustín Nadruz, Ariel Uribel, Matías Marín e Pablo Aránguiz; Ignacio Jeraldino (Matias Suárez)



Técnico: José Luis Sierra

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Manoel, Thiago Santos e Leo Jance; Facundo Bernal, Nonato e Rubén Lezcano; Kevin Serna, Everaldo e Keno



Técnico: Alexandre Mendes