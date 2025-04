Corinthians: Augusto detalha negociação com Tite e despista sobre Dorival

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, revelou como foi a negociação entre o clube e o técnico Tite, que desistiu de acertar com o alvinegro por problemas de saúde ocorridos na manhã de hoje. O dirigente participou do "Flow" e aproveitou para despistar sobre as negociações envolvendo Dorival Júnior.

O que ele falou?

Início das conversas. "A gente foi muito profissional. Não conversamos com nenhum treinador enquanto a família Díaz estava conosco. Quando liberamos o Ramón, começamos a imaginar o que se encaixaria melhor dentro da nossa filosofia de trabalho e do que é o Corinthians."

Aceno positivo. "Viu no mercado um cara que fez história, é o maior treinador que o Corinthians já teve e que já aguentou pressão. Ele estava disponível no mercado. Chegamos a ter várias conversas e ele nos acenou. Fomos para cima e deu tudo certo."

Final triste. "Hoje, a gente iria assinar logo cedo e recebemos, infelizmente, a notícia triste sobre o problema de saúde. A família estava com mala pronta para mudar para São Paulo. Contávamos com isso, foi um trabalho sigiloso. Hoje, por volta das 8h, recebi a notícia do problema de saúde, que era sério. Ele precisa de repouso. Estava tudo pronto para ele treinar o time hoje pela tarde, mas a preocupação maior é com o ser humano. Oportunidades não faltarão."

E o Dorival, vem?

Augusto despistou quando o assunto saiu de Tite e chegou a Dorival. Ao ser questionado sobre a viagem de Fabinho Soldado para negociar com o ex-técnico da seleção brasileira, o dirigente brincou ao dizer que "não sabia" do tema e mudou o assunto.