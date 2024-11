Hungria faz de cavadinha no último lance e empata com reservas da Alemanha

A Alemanha ficou apenas no empate com a Hungria por 1 a 1 nesta terça-feira (19), em partida válida pela última rodada da Liga das Nações, na Puskás Aréna, em Budapeste, capital da Hungria.

O gol da Alemanha foi marcado no 2º tempo por Felix Nmecha. O meia do Borussia Dortmund ganhou espaço após o técnico Julian Nagelsmman poupar quase todos os titulares. O lateral-direito Kimmich e o zagueiro Schlotterbeck foram os únicos titulares alemães a começarem jogando em solo húngaro.

O gol de empate da Hungria saiu apenas no último lance da partida, de pênalti. O meia húngaro Szoboszlai bateu de cavadinha, a lá Djalminha, no centro de gol.

Com o resultado, a Alemanha, que já estava classificada para as quartas de final, chega a 14 pontos na 1ª colocação do grupo 3. Já a Hungria fica com 6 pontos, na 3ª posição, e irá disputar os playoffs para evitar o rebaixamento para a Liga B.

Como foi o jogo

Invicta e já classificada na primeira colocação com quatro vitórias e um empate, a Alemanha foi a campo com um time totalmente reserva. As únicas exceções foram o lateral direito Kimmich e o zagueiro Schlotterbeck.

Do outro lado, a Hungria já não tinha mais chances de classificação para as quartas de final e jogará os playoffs para evitar o rebaixamento para a Liga B. Os húngaros foram a campo com seu tradicional sistema de três zagueiros apostando forte na marcação.

Essa combinação entre a falta de entrosamento alemão e a retranca húngara resultou em um primeiro tempo muito morno. Os jovens alemães dominaram a partida, mas sem criar muitas chances de gol na primeira etapa. A Hungria até conseguiu escapar em um outro contra-ataque, mas só ameaçou o gol de Nubel aos 38 minutos do 1º tempo, quando o goleiro alemão defendeu um chute de Nagy a queima-roupa.

Na volta do intervalo, o técnico Julian Nagelsmann resolveu colocar os titulares em campo. Aos 15 minutos, Musiala, Wirtz e Havertz entraram nos lugares de Fuhrich, Gnabry e Brandt. Apesar da entrada dos titulares, foi o jovem reserva Nmecha quem fez o gol dos alemães aos 30 minutos do 2º tempo.

No finalzinho da partida, pênalti para a Hungria! O meia Kata chutou de fora da área, e o zagueiro alemão Koch bloqueou com o braço. Após revisar no VAR, o árbitro deu o pênalti. Na batida, Szoboszlai mandou uma cavadinha no meio do gol e a partida terminou 1 a 1.

Gols e destaques

Aí não, meu consagrado... Nmecha, da Alemanha, aproveitou um rebote de fora da área e bateu forte de primeira, mas mandou para muito longe do gol.

Perdeu na cara do gol! Aos 38 minutos do 1º tempo, Nagy dominou sem querer nas costas uma bola desviada por Varga. O atacante ficou cara a cara com Nubel, mas finalizou mal em cima do goleiro alemão, que fez a defesa em dois tempos. Esse foi o lance de maior perigo da primeira etapa.

Gol anulado. Aos 15 minutos do 2º tempo, Brandt chegou a abrir o placar da partida, mas rapidamente o VAR confirmou o impedimento do atacante, que logo na sequência foi substituído pelo titular Kai Havertz.

Nubel segura a Hungria. O goleiro alemão fez uma grande defesa na metade do 2º tempo. Varga recebeu de Sallai e bateu cruzado, mas Nubel esticou o braço e salvou a Alemanha com a ponta dos dedos.

1 x 0: Nmecha abriu o placar para a Alemanha aos 30 minutos do 2º tempo. O jogador do Borussia Dortmund aproveitou o rebote após defesa de Dibusz em cabeçada de Schotterbeck e estufou a rede do goleiro húngaro.

1 x 1: Gelado! Dzboszlai esbanjou frieza em cobrança de pênalti no último lance da partida. O meia tomou pouca distância e finalizou no centro do gol, com o goleiro Nubel apenas lamentando ao cair para o lado.