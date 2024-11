Belmonte garante permanência de Zubeldía e prevê poucas mudanças no elenco do São Paulo em 2025

Luis Zubeldía deve continuar no comando técnico do São Paulo em 2025. Pelo menos é isso que diz Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube.

O dirigente afirmou que o trabalho do treinador argentino o agrada e também satisfaz a cúpula do São Paulo. Ele tem vínculo com a time até o final de junho e vinha sendo criticado pelas eliminações nas copas, mas tem aproveitamento satisfatório no Campeonato Brasileiro.

"A gente viu muito essa conversa sobre Zubeldía sair ou Zubeldía não sair. Mas aqui, internamente, nunca sequer conversamos sobre isso. Temos feito reuniões sistemáticas com ele, quase que uma vez por semana, discutindo o planejamento para a temporada 2025. Até porque não temos uma quantidade de recursos grande, então temos que trabalhar quem vai ficar, quem não vai, entender quem a gente precisa, quais posições. Tudo isso ele tem feito. Eu não vejo nenhum movimento que possa tirar o Zubeldía daqui", disse Belmonte em entrevista ao ge.

"Nunca cravamos porque tem também o ponto de vista do treinador. Lá atrás ele teve uma proposta da seleção do Equador, não sabemos o que vai acontecer. Às vezes ele pode ter uma proposta e querer ir embora. O que posso dizer é: estamos muito felizes com o trabalho. O resultado no Brasileiro é o melhor dos últimos anos, competimos muito bem, apesar das eliminações nas copas. Estamos muito satisfeitos com ele. Nossa relação é ótima, a relação do elenco com ele é ótima, do Zubeldía com o todo mundo é ótima. Ao meu ver, a continuidade do Zubeldía é quase óbvia", acrescentou.

Zubeldía foi contratado pelo São Paulo em abril, com a missão de substituir o então demitido Thiago Carpini. Mesmo com pouco tempo de trabalho, ele levou a equipe às quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, mas acabou sendo eliminado por Atlético-MG e Botafogo, respectivamente. No Brasileiro, o Tricolor está no sexto lugar da tabela de classificação, com 54 pontos, e mira a classificação à Libertadores de 2024.

E, visando a próxima temporada, Carlos Belmonte não prevê grandes mudanças no time. Ele acredita que o clube vai manter boa parte do elenco e trará reforços pontuais.

"Hoje nós temos um elenco que já atende muito a nossa demanda, não temos que fazer grandes movimentações. Ao contrário do que ocorreu, por exemplo, em 2021 e 2022, nosso elenco está mais ou menos formado. A gente sabe que precisa de algumas posições pontuais, vai sair o Welington na lateral-esquerda, vamos precisar trazer outro, mas não tem nada que a gente ache que precise muito. Aí vai depender muito realmente do mercado, se tiver uma proposta por algum jogador nosso, aí talvez tenha que repor. Mas nosso elenco basicamente está formado, não terá grandes mudanças no elenco", afirmou.

O São Paulo já havia feito movimentações tímidas na última janela. Chegaram apenas quatro reforços: Ruan, Marcos Antônio, Jamal Lewis e Santiago Longo. Antes, no início do ano, o clube trouxe Luiz Gustavo, Erick, Ferreira, Sabino, André Silva e Bobadilla.

A decisão de fazer investimentos menos altos faz parte do projeto de reconstrução financeira do São Paulo, presidido por Julio Casares.