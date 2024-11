Cruzeiro divulga informações sobre venda de ingressos para final da Sul-Americana contra o Racing

O Cruzeiro divulgou mais informações sobre a venda de ingressos para a grande final da Copa Sul-Americana, que será contra o Racing, da Argentina. A comercialização de bilhetes no setor exclusivo para a torcida cruzeirense será feita de forma escalonada, com prioridade para os assinantes do programa sócio-torcedor.

O Cruzeiro enfrenta o Racing na grande final da Sul-Americana no próximo dia 23 de novembro, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. O horário ainda será definido pela Conmebol.

A venda de ingressos foi iniciada já nesta quinta-feira, a partir das 18h, para parceiros comerciais e patrocinadores do clube. A comercialização das entradas para sócios 5 Estrelas, por sua vez, começará às 11h desta sexta-feira. Todos os assinantes terão um código único e individual que ficará disponibilizado exclusivamente na área de sócio no socio5estrelas.com.br.

Tendo tal código em mãos, o sócio deverá acessar o site de vendas da Conmebol, fazer o login e inserir o código para liberar a compra no setor do Cruzeiro. O código não será garantia de compra, mas sim a única maneira de adquirir a entrada com prioridade no setor exclusivo da equipe celeste. Será permitirá a compra de até quatro ingressos por código.

Caso ainda restem ingressos disponíveis, haverá a abertura para os torcedores que não são sócios. A venda para o público geral, mediante disponibilidade dos bilhetes, acontecerá a partir das 11h deste sábado. Mais detalhes ainda serão divulgados pelo Cruzeiro.

A carga total para o setor exclusivo do Cruzeiro será de 12 mil ingressos. O preço do bilhete para esta seção é de US$ 60 (cerca de R$ 350,00 na cotação atual). Não haverá venda de ingressos meia-entrada.

Os torcedores cruzeirenses que quiserem ir ao estádio ainda podem optar pelos setores laterais, em que haverá torcida mista. Esses ingressos estão à venda no próprio site da Conmebol, com preços que variam de US$ 100 a US$ 200 (cerca de R$ 560,00 a R$ 1.120,00). Assim como no setor exclusivo para o clube mineiro, também será permitida a compra de até quatro entradas por CPF.

Tanto Cruzeiro como Racing vão em busca do título inédito da Sul-Americana. A Raposa eliminou o Lanús-ARG nas semifinais, enquanto o time argentino despachou o Corinthians.