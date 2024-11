Ex-São Paulo, André Jardine mira com América a vaga direta no mata-mata do Mexicano

A 15ª e antepenúltima rodada do Campeonato Mexicano terá início na noite desta sexta-feira. À meia-noite, o atual bicampeão América-MEX visita o Mazatlán, em Sinaloa. A três jogos do fim da primeira fase, a equipe do treinador brasileiro André Jardine visa entrar no G6, que garante vaga direta às quartas de final da Liguilla, como é chamada a fase de mata-mata da competição.

"Nesta sexta, contra o Mazatlán, teremos mais uma final de campeonato. É um campo difícil de se jogar, mas esse grupo de atletas se habituou aos momentos decisivos e esses são os jogos que mais aguardamos no futebol. Não é hora de pensar nos obstáculos que enfrentamos nesse torneio. É hora de superação e de colocar o trabalho em prática novamente", disse André Jardine.

O América tem sido afetado por uma crise de lesões no elenco e não está atuando no Estádio Azteca, que passa por reformas para a Copa do Mundo de 2026. Portanto, teve um início de campanha mais oscilante do que nos últimos dois campeonatos, quando encerrou a primeira fase na liderança e confirmou o favoritismo nos playoffs, levantando a taça em ambas as ocasiões.

Nas últimas rodadas, porém, o time de André Jardine demonstrou poder de reação e chega para o duelo com o Mazatlán com quatro jogos de invencibilidade. Na última partida, venceu o Monterrey, por 2 a 1, nos acréscimos. Agora na 9ª colocação, com 21 pontos, o América está apenas três pontos atrás do 6º colocado Pumas.?

"A vitória sobre o Monterrey, especialmente da forma como foi, foi uma injeção de moral para o grupo, que vem trabalhando muito bem para devolver o América onde merece estar", analisou o treinador.

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, André Jardine trabalha no futebol mexicano desde 2022, quando acertou com o Atlético de San Luis. Em junho de 2023, foi contratado pelo América. Desde então, o brasileiro conquistou cinco títulos, incluindo dois Campeonatos Mexicanos, se tornando o treinador mais vitorioso da história do clube. Caso conquiste o tricampeonato consecutivo, igualará a marca de Raúl Cárdenas, que levou o Cruz Azul a três títulos entre 1972 e 1974.?