Palmeiras: Dudu não soma nem meio jogo há meses e mira 1º Dérbi após lesão

O duelo contra o Corinthians surge como uma espécie de "redenção" para Dudu. O camisa 7 vem tendo pouco espaço no Palmeiras nos últimos meses, mas chega para o Dérbi podendo jogar seu primeiro clássico após retornar de lesão e com a chance de reassumir protagonismo na equipe de Abel Ferreira.

O que aconteceu

Dudu soma pouco mais de 45 minutos em campo nos últimos dois meses. Ele foi relacionado em nove partidas do Alviverde desde agosto, mas só foi acionado quatro vezes — e todas na reta final dos confrontos. Em outros cinco compromissos, não esteve nem no banco de reservas.

O ídolo palmeirense até teve uma sequência de jogos na temporada, alguns deles como titular, mas não emplacou nas chances que recebeu. Começou jogando contra Cruzeiro, Fluminense e Inter, só que acabou "escanteado" e vem sendo pouco utilizado na série atual de dez partidas de invencibilidade.

Dudu, do Palmeiras, durante aquecimento antes da partida contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro 2024 Imagem: Luiz Erbes/AGIF

Ele retornou no meio do ano, recuperado da grave lesão no joelho, e ainda não jogou clássicos nem participou de gols. O atacante de 32 anos foi relacionado para o último Dérbi, na vitória palestrina por 2 a 0, em julho, mas não foi utilizado pelo técnico português.

Multicampeão pelo Palmeiras, Dudu está há três anos sem perder para o maior rival. Com ele em campo, o Alviverde venceu o Dérbi em cinco dos seis últimos duelos. Sua derrota mais recente para o Corinthians foi em setembro de 2021.

O camisa 7 busca uma "volta por cima" após passar pela turbulência com a diretoria neste ano. Ele ficou no centro de uma polêmica após receber uma proposta do Cruzeiro, ver Leila Pereira pressionar por sua saída e decidir pela permanência após pressão de torcedores organizados. Ele tem contrato com o clube até janeiro de 2026.