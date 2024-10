Dibu Martínez vence Troféu Yashin e afirma: 'Não me considero o melhor'

Do UOL, em São Paulo

Dibu Martínez faturou, na tarde desta segunda (28) em cerimônia do Bola de Ouro, o Troféu Yashin, que premia o melhor goleiro do mundo na última temporada europeia (23/24). O evento ocorreu em Paris.

O argentino do Aston Villa, que já havia vencido na categoria na edição passada, superou outros nove concorrentes: Diogo Costa (Porto), Gianluigi Donnaruma (PSG), Andriy Lunin (Real Madrid), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Giorgi Mamardashvili (Valencia), Mike Maignan (Milan), Unai Simón (Athletic Bilbao), Yann Sommer (Inter de Milão) e Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

O prêmio, criado em 2019, não teve brasileiros no top 10 pela primeira vez — Alisson e Ederson chegaram à lista final nas outras edições, mas ficaram longe do troféu nesta cerimônia.

Dibu mostrou humildade ao abordar a "renovação" de seu título. Ele afirmou não se considerar o melhor e elogiou os concorrentes que marcaram presença no evento.

É uma honra estar aqui de novo e sou muito grato por tudo, pelo gol do Lautaro na final da Copa América... Gostaria de agradecer ao Aston Villa e aos técnicos, que são muito exigentes. Me lembro dos meus sonhos quando era criança, de querer evoluir... Não me considero o melhor. Estou vendo grandíssimos goleiros sentados aqui. O mais importante é o grupo, a seleção da Argentina, os técnicos. Só quero melhorar, isso é o mais importante para mim Dibu Martínez, ao receber o prêmio de Lautaro Martínez

Veja os últimos ganhadores

2019 - Alisson (Liverpool)

2021 - Donnarumma (PSG/Milan)

2022 - Courtois (Real Madrid)

2023 - Dibu Martínez (Aston Villa)

2024 - Dibu Martínez (Aston Villa)