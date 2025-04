Patrício Pitbull projeta volta ao octógono e cita possíveis rivais após estreia no UFC

Após estrear no UFC com derrota para Yair Rodriguez no UFC 314, Patrício 'Pitbull' já mira o futuro e começou a movimentar seu retorno ao octógono. O ex-campeão do Bellator recorreu às redes sociais para lançar uma enquete com quatro possíveis adversários: Dan Ige, Josh Emmett, Aljamain Sterling e Diego Lopes.

A iniciativa gerou repercussão entre os fãs, e o mais votado foi Ige, que também esteve em ação na mesma noite em Miami, vencendo Sean Woodson por nocaute no terceiro round. Os outros nomes sugeridos pelo brasileiro também fazem parte da elite da divisão: Emmett é conhecido pelo poder de nocaute; Sterling, ex-campeão peso-galo (61 kg), agora compete entre os pesos-penas (66 kg); e Lopes é um compatriota em ascensão, reconhecido pelo estilo agressivo e empolgante.

"Todos são bons nomes, e acho que esse será o próximo passo. Mas falei para o UFC me surpreender. Queria estrear com o pé direito. Se tivesse vencido o Yair, com certeza estaria no top 5 agora e as pessoas estariam me perguntando sobre uma possível disputa de cinturão. Agora tenho que mirar no top 15. É um pouco frustrante, mas entendo que é o que precisa ser feito neste momento. Agora que não sou mais campeão, tenho que caçar meus adversários", afirmou em entrevista ao portal MMA Fighting.

Erros na estreia

Ao avaliar sua atuação em Miami, Pitbull reconheceu abertamente os erros cometidos. Derrotado por decisão após um início morno, ele lamentou não ter sido mais agressivo, apontou qual foi o fator determinante no resultado da luta.

"Talvez por ter passado muitos anos lutando em combates de cinco rounds, eu não sei se meu senso de urgência demorou a ativar. Foi um erro meu não começar pisando no acelerador, mas é compreensível, porque isso poderia ter levado a um erro. Eu não gosto de errar. Gosto de acertar quando ataco. No geral, eu poderia ter feito mais, ter ido para a guerra, caçado ele, mas agora é tarde para dizer. Poderíamos ter feito melhor", comentou o veterano.

Passagem pelo Bellator

Com uma das trajetórias mais marcantes da história do Bellator, Pitbull construiu um cartel de 24 vitórias e 6 derrotas, sendo 14 delas por finalização. Ele foi campeão peso-pena em três ocasiões e defendeu o título com sucesso oito vezes. Também conquistou o cinturão dos leves ao nocautear Michael Chandler em 2019. Sua dominância o consolidou como um dos nomes mais respeitados do MMA mundial antes da transição para o UFC.

