Presidente da Gaviões da Fiel pede demissão de Ramón Díaz: "Muito obrigado pelos serviços prestados"

O Corinthians perdeu para o Fluminense, nesta quarta-feira, por 2 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Alexandre Domênico Pereira, presidente da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, pediu a demissão do treinador Ramón Díaz.

"Ramón Díaz, muito obrigado pelos serviços prestados, temos muita gratidão pela saída do rebaixamento e o memorável título paulista, mas infelizmente seu trabalho no Coringão já deu", escreveu Alexandre Domênico Pereira nos stories do Instagram, nesta quinta-feira.

Desde a conquista do título Paulista, no dia 27 de março, o Corinthians disputou seis jogos (entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana), com apenas uma vitória, dois empates, três derrotas e 27,8% de aproveitamento.

Nesta quarta-feira, diante do Fluminense, o Corinthians perdeu a segunda partida consecutiva. No último sábado, o Timão foi superado pelo Palmeiras, também por 2 a 0. A equipe do técnico Ramón Díaz ocupa a 13ª posição, com quatro pontos conquistados.

Fim de jogo. ? Corinthians (@Corinthians) April 17, 2025

Na Copa Sul-Americana, o Timão é o 3º colocado do grupo C, com um ponto somado. Em duas rodadas, o Alvinegro ainda não venceu na competição, com um empate e uma derrota. A equipe também foi eliminada na segunda fase da pré-Libertadores, pelo Barcelona de Guayaquil.

"Já está chegando há 1 ano na liderança da equipe sem um esquema definido e planejamento assertivo. Hoje, sua permanência está insustentável", finalizou a nota.

Em 2025, sob o comando de Ramón Díaz, o Corinthians disputou 26 jogos, com 14 vitórias, sete empates, cinco derrotas e um aproveitamento de 62,8%.

O Timão volta a campo neste sábado, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Sport, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. A equipe nordestina é a lanterna da competição, com um ponto conquistado.