Lutadora do UFC celebra gravidez após sofrer três abortos espontâneos

Katlyn Cerminara, atleta do UFC que há anos figura entre os principais nomes do peso-mosca (57 kg), compartilhou de forma comovente as dificuldades enfrentadas na tentativa de engravidar ao longo dos últimos três anos e meio. Em uma publicação recente, a lutadora revelou o impacto da infertilidade em sua vida e o enorme desafio de conciliar a carreira no alto rendimento com os intensos tratamentos de fertilização.

A jornada da "Blonde Fighter" foi marcada por inúmeros obstáculos: quatro ciclos de IUI (inseminação intrauterina), duas coletas de óvulos, um ciclo simulado, outro com uso de lovenox para endometriose, cinco transferências de fertilização in vitro e três abortos espontâneos. Ela também enfrentou complicações como a síndrome de hiperestimulação ovariana (OHSS) e as mudanças físicas causadas pelos hormônios utilizados ao longo do processo.

Mesmo em meio a esse cenário desafiador, Cerminara manteve sua rotina de treinamentos intensos e cortes de peso, mostrando a mesma determinação que a levou ao topo do MMA. Segundo ela, a força mental desenvolvida ao longo da carreira foi essencial para atravessar o período mais difícil de sua vida pessoal.

Agora, vivendo um novo capítulo, a lutadora olha para trás com gratidão. Apesar de todas as dores e frustrações, afirma que cada esforço valeu a pena. Em sua mensagem, transmitiu esperança e entusiasmo pelo futuro, reforçando que, assim como no esporte, na vida pessoal "a luta sempre vale a pena".

Cartel no UFC

Cerminara, anteriormente conhecida como Katlyn Chookagian, estreou na organização em 2016 com vitória por decisão unânime sobre Lauren Murphy. Desde então, construiu um cartel sólido com 18 vitórias e seis derrotas, sendo 15 desses triunfos por decisão e chegando ao top 5 do peso-mosca - reflexo de sua consistência e durabilidade no octógono.

Ao longo de sua trajetória, enfrentou nomes de peso como Valentina Shevchenko, atual campeã da categoria, e Maycee Barber. Embora o cinturão ainda não tenha vindo, ela se manteve entre as principais competidoras da divisão, consolidando-se como uma das atletas mais duras e respeitadas do MMA feminino.

Veja a mensagem completa

"Nos últimos três anos e meio, tenho me esforçado ao máximo para equilibrar a infertilidade e ser uma atleta profissional competindo entre as cinco melhores do mundo. Em alguns meses, eu estava treinando no nível mais alto para lutar contra outro dos melhores, enquanto perdia 11 kg. Imediatamente depois, eu me injetava com várias doses de hormônios por dia, fazia exames de sangue diários, passava por cirurgias, ganhava peso apenas pela esperança (e na maioria das vezes decepção) de ter um bebê. Sinto que Deus realmente me testou nesses últimos anos e, estranhamente, sou grata por isso. O caminho não foi fácil e consistiu em:

4 ciclos de IUI

2 coletas de óvulos

1 ciclo simulado

1 ciclo de lovenox para endometriose

Sofrendo OHSS

5 transferências de fertilização in vitro

3 abortos espontâneos

Quando você está passando por infertilidade, ninguém pode nem começar a imaginar o quão difícil é (para os homens também). O esporte de luta me ensinou desde muito jovem a importância de ter um ESPÍRITO NÃO DESISTENTE. Eu realmente acredito que essa lição valiosa me ajudou a superar essa jornada difícil. Por mais irritante que isso possa soar, manter uma mentalidade positiva ajuda muito, mesmo que você precise fingir isso por um bom tempo.

Sou muito grata por estar aqui agora e não poderia ter feito isso sem o amor e apoio do meu marido. Por mais difícil que tenha sido para ele, ele sempre esteve ao meu lado e se manteve forte por mim.

A luta SEMPRE vale a pena!

Estou imensamente grata e animada para o próximo capítulo de nossas vidas."

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Katlyn Cerminara (Chookagian) (@blondefighter)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok