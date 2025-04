Arrascaeta é o artilheiro do Brasileirão e lidera a competição em participações em gols

Com direito a um gol de Giorgian De Arrascaeta, o Flamengo atropelou o Juventude por 6 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O início de competição do uruguaio tem sido muito bom. Após três jogos, o meia de 30 anos é o artilheiro da competição, com quatro tentos, além de liderar em participações em gols, com seis ações.

Arrascaeta não esteve em campo na estreia do Flamengo no Brasileiro, quando empatou em 1 a 1 com o Internacional. Depois, o uruguaio marcou uma vez no triunfo diante do Vitória, fez os dois do Mengão contra o Grêmio e nesta quarta, além do tento marcado no confronto contra o Juventude, o camisa 10 rubro-negro deu duas assistências.

Nesta temporada, Arrascaeta entrou em campo pelo Flamengo em 15 oportunidades, marcando seis gols e provendo quatro assistências. O meia jogou a maioria das partidas na campanha que coroou o título do Rubro-Negro no Campeonato Carioca.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos dez pontos no Campeonato Brasileiro, liderando a competição. O próximo duelo da equipe de Arrascaeta é neste domingo, quando visitará o Vasco no Clássico dos Milhões. O jogo será no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília).