Evangelista avança em recuperação, treina e fica perto de reforçar o Palmeiras

O meio-campista Lucas Evangelista está perto de voltar a ser opção para o técnico Abel Ferreira. Nesta quinta-feira, na reapresentação do Palmeiras, o atleta avançou em seu processo de recuperação de um trauma na coxa direita e fez parte do treino integrado ao restante do elenco.

Evangelista vem sendo desfalque no Palmeiras há três partidas. Ele entrou em campo pela última vez quando foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na Ilha do retiro, no dia 6 de abril. Depois disso, foi baixa contra Cerro Porteño, Corinthians e Internacional.

O meio-campista chegou ao Palmeiras depois da disputa do Campeonato Paulista, torneio pelo qual defendeu o Red Bull Bragantino. O jogador de 29 anos estreou no dia 30 de março, na estreia do Brasileirão, no empate sem gols com o Botafogo, no Allianz Parque.

Após a boa estreia, o meia engatou mais dois jogos como titular, contra Sporting Cristal e Sport. Contudo, precisou se ausentar devido à lesão sofrida no último compromisso que disputou. Diante do Leão da Ilha, Evangelista saiu aos 28 minutos do segundo tempo.

Ainda estão no Departamento Médico do Palmeiras o atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), os laterais Mayke (lesão na coxa esquerda) e Marcos Rocha (edema na panturrilha esquerda), o meia Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo) e o zagueiro Murilo (lesão na coxa direita).

Com expectativa de voltar a ficar à disposição de Abel Ferreira, Lucas Evangelista se prepara com o elenco do Palmeiras para o duelo contra o Fortaleza, que acontece no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.