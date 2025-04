Arteta revela conversa com Guardiola antes de classificação do Arsenal na Champions

Após a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões na última quarta-feira, sobre o Real Madrid, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, revelou que conversou com Pep Guardiola, treinador do qual foi auxiliar no Manchester City, antes da partida decisiva no Santiago Bernabéu e demonstrou sua gratidão pelo período de aprendizado com um dos melhores técnicos do planeta.

"Liguei para ele, porque se estou aqui, é graças a ele. Ele foi minha inspiração como treinador e como jogador, passei quatro anos com ele e serei eternamente grato pelo que fez por mim. Se estou aqui, é graças a ele", disse Arteta.

O técnico do Arsenal também fez questão de valorizar o feito de sua equipe, que lhe proporcionou viver um dos momentos mais importantes de sua trajetória como treinador.

"É uma das noites mais importantes da minha carreira. Lembrei da minha esposa, dos meus filhos e da minha família, porque ouviram a semana inteira sobre o que pode acontecer neste estádio. E fico feliz pelos meus jogadores e pelas pessoas que vieram nos ver", afirmou.

Writing the next chapter - TOGETHER ? pic.twitter.com/wnVxePE2sY ? Arsenal (@Arsenal) April 16, 2025

Os Gunners bateram a equipe espanhola em pleno Santiago Bernabéu, por 2 a 1. No agregado, os ingleses conseguiram uma vitória por 5 a 1 para desbancar os atuais campeões da competição. Nas semifinais do torneio continental, o Arsenal irá enfrentar o Paris Saint-Germain. A primeira partida será no Emirates Stadium, em Londres, no próximo dia 29.

"É a primeira vez que estou neste banco, neste estádio, e você percebe a capacidade que o Madrid tem de gerar caos. Mas controlamos isso muito bem, no geral", analisou.

Durante o confronto, o atacante Saka perdeu um pênalti a favor dos londrinos. O atacante finalizou com uma cavadinha e parou no goleiro Courtois. O treinador do Arsenal admitiu que temeu um abalo emocional de sua equipe após a cobrança desperdiçada.

"Até tive vontade de dar um tapa nele. Ele tomou essa decisão e pronto. O que me preocupava era o que isso poderia gerar em termos emocionais", relatou.

A próxima partida dos ingleses será neste domingo, quando visita o Ipswich Town no Portman Road às 10h (de Brasília), pela 33ª rodada da Premier League.