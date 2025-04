Rafael Nadal, o 'Rei do Saibro', será homenageado em Roland Garros

A direção de Roland Garros vai fazer uma homenagem ao espanhol Rafael Nadal neste ano. O ex-número 1 do mundo é o recordista de títulos no saibro de Paris, com 14 troféus e inúmeros recordes. Nadal encerrou sua carreira nas quadras em novembro do ano passado, aos 38 anos.

"Rafa deixou sua marca na história de Roland Garros de muitas maneiras, e é por isso que uma cerimônia de homenagem será realizada em sua honra", disse a diretora do torneio, Amélie Mauresmo, nesta quinta-feira. "Queremos que a homenagem seja especial, excepcional. Queremos que seja uma surpresa para todos."

A organização não deu detalhes de como será a homenagem, mas avisou que o evento vai acontecer na quadra central do complexo, a Philippe-Chatrier, onde Nadal brilhou diversas vezes, no dia 25 de maio, dia da abertura do Grand Slam francês.

Dono de 22 títulos de Major, o segundo maior vencedor da história, o espanhol já tem uma estátua erguida nas vielas do complexo francês. Ele também participará de uma exposição no museu do torneio e emprestará sua voz ao trailer oficial da competição neste ano.

Inicialmente, a diretoria de Roland Garros pretendia homenagear Nadal na edição do ano passado, quando a aposentadoria do espanhol ainda não estava confirmada. Mas o próprio tenista recusou a ideia.

"Queríamos fazer a homenagem no ano passado, para sermos transparentes, mas ele se recusou na época", disse Mauresmo. "Ele não tinha certeza de que aquele seria seu último Roland Garros. Agora que está aposentado, ele está feliz em recebê-la."

O último jogo de Nadal no saibro de Paris aconteceu na edição do ano passado. Na ocasião, foi superado logo na estreia pelo alemão Alexander Zverev, atual número três do mundo.

"Rafael Nadal e Roland Garros são inseparáveis. Temos uma história forte juntos", disse Gilles Moretton, presidente da Federação Francesa de Tênis. "Amélie e eu fomos visitá-lo há pouco tempo porque queríamos fazer algo importante para ele."