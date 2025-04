Pressionado, técnico Ramón Díaz comanda treino em reapresentação do Corinthians

Na manhã desta quinta-feira, o Corinthians se reapresentou após a derrota em casa para o Fluminense. Pressionado no cargo após a sequência de resultados ruins, o técnico Ramón Díaz comandou o treino do Timão no CT Dr. Joaquim Grava - pelo menos segundo nota do clube.

Em meio às más atuações da equipe, Ramón Díaz se vê pressionado no comando técnico do Corinthians. O time só venceu um dos seis jogos desde a final do Paulistão e vem de três resultados ruins contra América de Cali-COL, Palmeiras e Fluminense.

Ainda assim, o argentino esteve no comando do time nesta quinta-feira. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fluminense permaneceram na parte interna do CT para um trabalho de recuperação física.

Os demais atletas, por sua vez, rumaram ao gramado após uma ativação na academia do CT. Depois do aquecimento no campo, o treinador argentino comandou um exercício de troca de passes com finalizações e um jogo coletivo de área a área.

Sete jovens da base alvinegra completaram a atividade desta quinta-feira. Foram eles: o lateral direito Vitinho (2005); o zagueiro Gelado (2007); os meias Pedro Thomas (2005), Molina (2007) e Gustavo (2006); e os atacantes Pellegrín (2006) e Rodrigão (2007).

O Corinthians encerra a preparação para o duelo contra o Sport na tarde desta sexta-feira. O Timão recebe o Leão da Ilha às 16h (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Brasileirão.

Para o embate, o Corinthians deve seguir tendo as ausências do meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito) e do goleiro Hugo Souza (lesão na coxa direita). Já o meio-campista Igor Coronado, com um trauma no ombro esquerdo, é dúvida.

O alvinegro paulista mira a recuperação na Série A após duas derrotas consecutivas para Palmeiras e Fluminense. A equipe corintiana ocupa a 13ª colocação, com quatro pontos em quatro rodadas.