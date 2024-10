CBF divulga áudio do VAR em pênalti para o Palmeiras: 'Ação de bloqueio'

A CBF divulgou neste domingo (27) o áudio do VAR no segundo pênalti marcado para o Palmeiras no empate por 2 a 2 contra o Fortaleza, no último sábado (26), pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Caio Paulista arriscou chute de fora da área, e a bola pegou no braço de Yago Pikachu. O árbitro Ramon Abatti Abel não marcou a penalidade em campo.

O VAR Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro checou o lance e recomendou revisão do árbitro de campo. Segundo ele, Yago Pikachu abriu o espaço corporal.

Antes de recomendar a revisão, o VAR checou um possível impedimento. Entretanto, identificou que Estêvão, no começo da jogada, estava em posição legal ao receber passe de Mayke.

Ramon Abatti foi ao monitor e concordou com o responsável pelo VAR. Ele julgou que houve uma situação de bloqueio por parte de Yago Pikachu. O pênalti foi marcado e, depois, convertido por Estêvão.

O lance envolvendo o outro pênalti marcado a favor do Palmeiras não foi divulgado. A penalidade de Titi em Flaco López foi marcada em campo, e o VAR concordou com a marcação de Ramon Abatti.

Como foi a conversa

Árbitro [em campo]: Para mim, ele está com a mão colada, braço de recolher, perto ao corpo.

VAR: Aguarde, estamos checando possível penal [...] A bola toca no braço.

VAR: Ele abriu o espaço corporal. A bola ia passar e ele amplia o espaço corporal. Se a bola não toca no braço, ia passar, não é um braço para proteger o rosto.

VAR: Ramon, sugiro revisão para possível pênalti.

Árbitro: Ok, a mão está colada e em um segundo momento o braço está aberto. Assim que a bola bateu, ele recolhe, mas é uma situação de bloqueio. Pênalti. O jogador está em ação de bloqueio. Vou voltar com pênalti e sem cartão.