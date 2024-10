Palmeiras tropeça contra o Fortaleza, assume a liderança e seca o Botafogo

O Palmeiras decepcionou os mais de 40 mil torcedores que estiveram no Allianz Parque na tarde deste sábado (26) e ficou no empate por 2 a 2 contra o Fortaleza, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Raphael Veiga e Estêvão marcaram para o Alviverde em cobranças de pênalti. Hércules e Moisés foram os autores dos gols do Fortaleza.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 61 pontos e assumiu momentaneamente a liderança do Brasileirão. O Botafogo também tem 61, mas o Alviverde leva vantagem no saldo de gols. O Alvinegro carioca entre em campo às 19h contra o RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, e pode voltar à liderança com um empate.

O Leão do Pici foi a 57 pontos e se manteve na 3ª posição, ainda próximo aos líderes da competição.

O Palmeiras volta a campo só no próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Já o Fortaleza joga no próximo sábado (2), às 18h30, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Palmeiras sai na frente, mas Fortaleza se impõe

Palmeiras e Fortaleza fizeram um primeiro tempo muito movimentado e com boas chances para os dois lados. Nos minutos iniciais, o Alviverde tomou a inciativa e acionou Estêvão com frequência na tentativa de chegar ao gol.

A equipe de Abel abriu o placar após um pênalti que gerou muita reclamação no lado do Fortaleza. Titi empurrou Flaco López na área e o árbitro assinalou a penalidade. Veiga bateu e marcou seu 100º gol com a camisa do Palmeiras.

O Fortaleza não se abalou e se lançou ao ataque em busca do empate. Dez minutos depois, Hércules acertou um belo chute de fora da área e marcou um golaço — Weverton nem pulou na bola. Nos acréscimos, o Leão do Pici quase virou o jogo: após belo contra-ataque, Moisés acertou o travessão com uma cabeçada.

Erro defensivo castiga o Palmeiras

O Alviverde começou o segundo tempo buscando pressionar o Fortaleza para chegar ao segundo gol. Logo no início da etapa final, Caio Paulista arriscou de fora da área, a bola bateu no braço de Pikachu e a arbitragem marcou novo pênalti após ser chamada pelo VAR. Estêvão bateu e ampliou.

No entanto, a torcida palmeirense nem conseguiu comemorar. Quatro minutos depois, Mayke afastou muito mal um cruzamento e jogou a bola nos pés de Moisés — que ficou livre, de frente para o gol e devolveu a igualdade para o placar.

Os erros defensivos já tinham sido um problema no jogo contra o Juventude, mas a equipe conseguiu marcar cinco gols e conseguiu confirmar a vitória.

Homenagem a Tonhão

Patch em homenagem a Tonhão que o Palmeiras usou contra o Fortaleza Imagem: Reprodução/Palmeiras

O Palmeiras entrou em campo com uma camisa com um patch especial estampado com uma foto de Tonhão. Ídolo do clube, o ex-zagueiro morreu na última terça-feira (22), aos 55 anos de idade. Tonhão defendeu o Palmeiras em duas oportunidades(1988 e 1992 a 1996), tendo disputado 162 jogos, marcando quatro gols.

Tonhão fez parte de uma geração vencedora do clube, que ficou marcada principalmente pelo bicampeonato paulista e brasileiro, em 1993 e 1994. Além disso, também conquistou, pelo Verdão, um Torneio Rio-São Paulo (1993) e outro Paulistão (1996).

Lances importantes

Gustavo Gómez quase faz um golaço. Aos 16 minutos do 1º tempo, Veiga cobrou falta na segunda trave, Zé Rafael ajeitou para o meio e o zagueiro paraguaio emendo um belo voleiro. A bola subiu demais, mas assustou o Fortaleza.

Raphael Veiga abre o placar para o Palmeiras. Flaco López recebeu na grande área, tentava se livrar da marcação e foi empurrado pelo zagueiro Tite. A arbitragem assinalou pênalti e, aos 28 minutos, Veiga deslocou João Ricardo e marcou seu 100º gol com a camisa alviverde.

Hércules faz um golaço e empate para o Fortaleza. Aos 38 minutos, a defesa do Palmeiras afastou mal uma bola cruzada na área, Hércules chegou batendo e marcou um golaço. Weverton nem viu a bola passar. 1 a 1.

Veiga perde chance incrível. Aos 42, Estêvão fez cruzamento fechado, o goleiro João Ricardo se atrapalhou na hora de agarrar a bola e ela sobrou nos pés de Veiga. O meia bateu de primeira e acabou chutando pra fora de frente para o gol.

Moisés quase vira o jogo para o Fortaleza. Aos 48 minutos, a equipe de Vojvoda encaixou um contra-ataque, Martínez cruzou, Moisés completou de cabeça e a bola tocou o travessão e saiu.

Estêvão coloca Palmeiras na frente. Caio Paulista arriscou chute de fora da área, a bola tocou na mão de Pikachu e, após análise do VAR, o árbitro assinalou novo pênalti para o Palmeiras. Aos 11 minutos do 2º tempo, Estêvão bateu no canto direito e João Ricardo não conseguiu defender. 2 a 1.

Moisés empata o jogo novamente. Aos 17, Mayke rebateu cruzamento para o meio da área, e Moisés apareceu completamente livre para marcar o segundo gol do Fortaleza. 2 a 2.

Ficha técnica



Palmeiras 2 x 2 Fortaleza

Competição: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e horário: 26 de outubro de 2024, às 16h30

Público: 40.321

Renda: R$ 3.068.823,21

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Mayke (PAL); Brítez, Pedro Augusto, Titi, Lucero e Mancuso (FOR)

Gol: Raphael Veiga, aos 28 minutos do 1º tempo, e Estêvão, aos 11 minutos do 2º tempo (PAL); Hércules, aos 38 minutos do 1º tempo, e Moisés, aos 17 minutos do 2º tempo (FOR)

Palmeiras: Weverton; Mayke (Giay), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael (Maurício), Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga (Rony); Estêvão, Felipe Anderson (Dudu) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kusevic e Titi; Mancuso, Rossetto (José Welison), Hércules (Pedro Augusto), Martínez (Pochettino) e Yago Pikachu; Moisés (Calebe) e Lucero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.