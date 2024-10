Carlos Sainz conquista pole position, e Sergio Pérez decepciona na classificação do GP do México

Carlos Sainz superou seus rivais e conquistou a pole position do Grande Prêmio do México de Fórmula 1, neste sábado. Com um tempo de 1min15s946, o espanhol da Ferrari foi o único a baixar da casa dos 1min16s. Max Verstappen, da Red Bull, larga da segunda colocação após fazer 1min16s171, com Lando Norris, da McLaren, em terceiro colocado, com 1min16s354.

Compneiro de Sainz na Ferrari, Charles Leclerc larga da quarta colocação, sendo seguido pelas duas Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton.

Kevin Magnussen, da Haas, ocupa o sétimo lugar no grid, com Pierre Gasly (Alpine), Alexander Albon (Williams) e Nico Hulkenberg (Haas) fechando o top-10.

A decepção da sessão ficou por conta de Sergio Pérez, piloto mexicano da Red Bull que decepcionou o público local ao ser eliminado no Q1. Após mais um desempenho abaixo do esperado, Pérez largará da 18ª colocação.

A vigésima de 24 corridas da temporada da Fómula 1 está marcada para este domingo, às 17h (de Brasília), no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Na primeira eliminatória, Lando Norris fez o melhor tempo, com 1min16s505. Correndo em seu país natal, Sergio Pérez teve mais um desempenho abaixo do esperado e não avançou ao Q2. O mexicano vai largar da 18ª posição no domingo. Outro piloto que também decepcionou foi Oscar Piastri, da McLaren. O australiano não conseguiu uma boa volta e ficou em 17º

Eliminados



16º - Franco Colapinto (Williams)



17º - Oscar Piastri (McLaren)



18º - Sergio Pérez (Red Bull)



19º - Esteban Ocon (Alpine)



20º - Zhou Guanyu (Sauber)

Q2

No Q2, Norris seguiu sendo o mais rápido, com 1min16s301. Com menos de um minuto para terminanr a eliminatória, Yuki Tsunoda bateu, acionando a bandeira vermelha na pista e dando fim a segunda parte da classificação.

Eliminados



11º - Yuki Tsunoda (RB)



12º - Liam Lawson (RB)



13º - Fernando Alonso (Aston Martin)



14º - Lance Stroll (Aston Martin)



15º - Valtteri Bottas (Sauber)

Q3

Na hora de definir o pole position, Carlos Sainz fez o melhor tempo, com 1min15s946. Max Verstappen e Lando Norris até tentaram com o cronômetro zerado, mas não foram mais rápidos que o espanhol, que larga na frente.

1º - Carlos Sainz (Ferrari)



2º - Max Verstappen (Red Bull)



3º - Lando Norris (McLaren)



4º - Charles Leclerc (Ferrari)



5º - George Russell (Mercedes)



6º - Lewis Hamilton (Mercedes)



7º - Kevin Magnussen (Haas)



8º - Pierre Gasly (Alpine)



9º - Alexander Albon (Williams)



10º - Nico Hulkenberg (Hass)