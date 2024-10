Palmeiras x Fortaleza: veja informações e prováveis escalações do jogo da 31ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras enfrenta o Fortaleza, na tarde deste sábado, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir de 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

A partida coloca frente a frente duas equipes que estão no G4 do Brasileirão. De um lado, o Palmeiras é o vice-líder, com 60 pontos, apenas um atrás do Botafogo. O Fortaleza, por sua vez, está na terceira posição, com 56 pontos.

O time alviverde vive bom momento na competição e está invicto há dez jogos, com sete vitórias, sendo seis delas consecutivas, e três empates. Na última rodada, o Verdão venceu o Juventude, em Caxias do Sul, por 5 a 3, com tentos de Raphael Veiga (três vezes), Richard Ríos e Estêvão.

O Fortaleza está há dois jogos sem vencer e vem de um empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, em casa. Nos últimos dez jogos, a equipe de Vojvoda teve cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Para o duelo, o Palmeiras tem a expectativa de contar com o retorno do meio-campista Mauricio. O atleta sofreu uma lesão ligamento colateral medial do joelho direito e foi baixa contra o Juventude. Nesta semana, ele deu início ao processo de transição física e treinou integrado ao elenco nos últimos dois dias.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Piquerez, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, segue como desfalque. O uruguaio também está em transição física, mas segue fazendo trabalhos à parte. Também são baixas Bruno Rodrigues, (cirurgia no joelho esquerdo), Murilo (lesão na coxa direita), Marcos Rocha, Gabriel Menino e Aníbal Moreno (suspensos).

O Fortaleza também terá alguns problemas. Os jogadores Breno Lopes, Bruno Pacheco, Marinho e Tinga receberam o terceiro amarelo e cumprirão suspensão diante do Alviverde. Além deles, Lucas Sasha (edema na panturrilha direita) também não joga. Por outro lado, Mancuso volta de suspensão.

O último confronto entre Palmeiras e Fortaleza aconteceu em junho deste ano. Na oportunidade, o Leão do Pici bateu o Verdão por 3 a 0, na Arena Castelão, com gols de Lucero (duas vezes) e Bruno Pacheco. Já no último embate no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 3 a 1, com gols de Richard Ríos, Raphael Veiga e Breno Lopes, pelo Brasileiro de 2023.

Palmeiras x Fortaleza: saiba onde assistir ao jogo da 31ª rodada do Brasileirão

FICHA TÉCNICA:



PALMEIRAS X FORTALEZA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 26 de outubro de 2024 (sábado)



Hora: às 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa/RN)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Eros Mancuso; Pedro Augusto, Rossetto, Hércules, Pochettino; Moisés e Lucero.



Técnico: Juan Pablo Vojvoda