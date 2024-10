Hugo Souza fala sobre possível "panela" no elenco do Corinthians: "Sabemos da nossa união"

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, falou após o empate com o Racing, pela semifinal da Copa Sul-Americana, sobre uma possível "panela" no elenco. O arqueiro destacou a união dos jogadores e disse que esse tipo de discurso só serve para "tirar o foco" do grupo.

"O que tenho para falar é que a gente é muito grande, então qualquer pessoa usa qualquer ocasião para derrubar a gente. Como corintiano hoje, sei disso, estou vivendo. Estamos vendo, sabemos do nosso elenco, da nossa união. Se vocês (jornalistas) tivessem a oportunidade de estar no dia a dia com a gente, vocês saberiam do que estou falando", comentou Hugo na zona mista.

Nos últimos dias, circulou nas redes sociais a notícia de que o técnico Ramón Díaz trataria melhor os estrangeiros do elenco corintiano, gerando divisão e incômodo no vestiário.

"O elenco está junto. Isso são falas de quem quer prejudicar, tirar nosso foco, mas não vão conseguir. Nosso foco é fazer o melhor dentro de campo. Esse grupo merece por tudo que aconteceu nessa temporada, pelo tanto que sofremos", complementou Hugo Souza.

Após a partida, Ramón Díaz elogiou o grupo de jogadores, destacando que a equipe está competindo nas partidas. O treinador mostrou otimismo para o jogo da volta contra o Racing e disse que o foco agora passa a ser o Cuiabá, adversário da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ramón vem sendo questionado por torcedores do Corinthians, especialmente por suas decisões tomadas nos empates com Flamengo, pela Copa do Brasil, e Racing, na Sul-Americana. Na última quinta, o treinador se classificou como um técnico ofensivo e afirmou que assume todas as responsabilidades pelo que acontece dentro de campo.