CBF detalha programação da Seleção Brasileira para jogos de novembro pelas Eliminatórias

Na tarde desta sexta-feira, a CBF divulgou a programação da Seleção Brasileira para os dois próximos jogos da equipe pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta primeiro a Venezuela, no dia 14 (quinta-feira), em Maturín. Depois, recebe o Uruguai, no dia 19 (terça-feira), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

De acordo com o planejamento feito pela entidade, a convocação do técnico Dorival Júnior está marcada para a próxima sexta-feira (1º de novembro), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Como de praxe, o treinador chamará 23 jogadores.

A Seleção Brasileira fará a preparação para o duelo contra a Venezuela em Belém, no Pará. Os atletas treinarão no Estádio Mangueirão e darão início às atividades no dia 11 de novembro. O trabalho segue até o dia 13, quando a delegação embarca, após o treino, para enfrentar os venezuelanos em Maturín.

Coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano explicou a decisão de fazer a preparação em Belém. O dirigente destacou que a decisão foi tomada para encurtar os deslocamentos da delegação e, consequentemente, preservar os jogadores.

"Depois de muitas reuniões e avaliações em relação a esse jogo específico contra a Venezuela, o Departamento de Seleções tomou a decisão de fazer a preparação para esse jogo na Venezuela, mais especificamente em Maturín, em Belém do Pará, por vários motivos. Primeiro que é bem mais próximo de Maturín, um voo de aproximadamente 2 horas e 45 minutos, enquanto que em outras possibilidades no Brasil, o voo seria muito mais longo. Viajaremos no dia anterior ao jogo. Teremos também com certeza o carinho do torcedor, que já ficou demonstrado quando a Seleção Brasileira esteve lá no início das Eliminatórias. Vamos treinar no Estádio Mangueirão, que tem excelentes condições, principalmente no gramado. Nossa intenção é que tenhamos um bom período de treinamentos que nos permita chegar na Venezuela e fazer um grande jogo. Posteriormente ao jogo, nosso retorno é imediato para Salvador, um voo de aproximadamente cinco horas. E aí sim nossa preparação em Salvador será no Barradão, e também contamos obviamente com o carinho do torcedor", explicou Rodrigo Caetano à CBF TV.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

O dirigente também informou que a equipe de logística da CBF já esteve em Maturín, na Venezuela, para ter a certeza de que tudo estará dentro dos conformes para a chegada da Seleção Brasileira no dia 13.

"Além de estarmos em uma cidade mais próxima de Maturín, que é Belém do Pará, de termos uma ótima condição de treinos no Mangueirão e o carinho do torcedor, tem o fato de esse jogo contra a Venezuela ser num horário diferente daquilo que estamos acostumados, porque o início do jogo se dará às 18h (de Brasília) de quinta-feira. Por todas essas questões, houve essa necessidade de diminuir a distância, diminuir o tempo de voo até chegarmos a Maturín, tentando sempre preservar a recuperação e o descanso dos atletas para o dia do jogo. Depois de tomada essa decisão e ter tido a aprovação do presidente Ednaldo, a nossa equipe de logística já esteve em Maturín, fez todos os estudos necessários para que a Seleção possa chegar lá e ter todas as questões bem alinhadas para o jogo do dia 14", complementou.

Logo após o jogo contra a Venezuela, como mencionado por Rodrigo Caetano, a Seleção retorna ao Brasil e viajará direto para Salvador, em um voo de aproximadamente cinco horas. A delegação desembarca na capital baiana nas primeiras horas do dia 15 (sexta-feira). Lá, os jogadores treinarão no Barradão.

"Gostaria realmente de convocar todos vocês, tanto de Belém no Pará, como de Salvador na Bahia, para que expressem e manifestem o seu carinho com a Seleção Brasileira no período que aí estivermos. E com certeza teremos, principalmente no jogo em Salvador, a Fonte Nova lotada apoiando a Seleção Brasileira, porque é isso que nós precisamos de vocês e é isso que vocês esperam de nós", finalizou o dirigente.