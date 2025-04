Santos vence Atlético-MG e segue 100% na Série A2 do Brasileirão feminino

Na noite desta sexta-feira, o Santos venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino Série A2.

O gol das Sereias da Vila foi anotado por Carol Baiana, aos 20 minutos do segundo tempo.

Comemoração especial da Carol Baiana que dedicou o gol para sua esposa, que está grávida! ? pic.twitter.com/soBnbSu8MW ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 25, 2025

Com o resultado, o Santos segue com 100% de aproveitamento no torneio. O time paulista lidera, com seis pontos. Já as atleticanas estão em quinto, com um.

O próximo jogo do Alvinegro Praiano será no dia 3 de maio, sábado, às 15 horas (de Brasília), contra o Minas Brasília, fora de casa, pela terceira rodada do Brasileirão. Simultaneamente, o Atlético-MG recebe o Taubaté.