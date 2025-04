Dorival Jr deve acompanhar Corinthians em camarote do Maracanã contra o Fla

O Corinthians deve contar com a presença de Dorival Jr no Maracanã, mas ao invés da área técnica, ele estará no camarote. O Timão enfrenta o Flamengo a partir das 16h (de Brasília), em duelo pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Acertado com o Timão para assumir o comando da equipe, Dorival deve acompanhar a delegação no Rio de Janeiro para o compromisso deste fim de semana.

O UOL apurou que o técnico iniciará o trabalho a partir de segunda-feira, pelo planejamento do clube, com a estreia marcada para quarta, diante do Novorizontino, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Ainda na segunda-feira, o clube também vai apresentar o novo comandante aos torcedores, em evento que contaria com a primeira entrevista coletiva de Dorival.

Detalhes burocráticos ainda separam o anúncio do novo treinador do Corinthians. Para estrear, o treinador deve ter o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF).

Dorival terá contrato até o fim de 2026, justamente quando se encerra a gestão Augusto Melo.

O ex-treinador da seleção brasileira será o quarto treinador sob cuidados da atual gestão. Desde o início de 2024, Mano Menezes, António Oliveira e Ramón Díaz passaram pela equipe alvinegra.