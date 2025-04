As diferentes cores de uniforme que a seleção brasileira já usou em campo

O tradicional segundo uniforme na cor azul e branca da seleção brasileira será modificado para a disputa da Copa do Mundo de 2026, realizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México. Segundo informações do site Footy Headlines, especializado em materiais esportivos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a fornecedora Nike preparam um uniforme em cores nunca antes utilizadas na história, sem qualquer cor presente na bandeira do País.

A novidade busca atrair um público jovem e ainda mais receitas. O lançamento está previsto para março de 2026 e o presidente Ednaldo Rodrigues já teria aprovado os termos. A Nike veste a seleção brasileira desde 1996 e recentemente teve seu contrato renovado até 2038.

No entanto, não é a primeira vez que o Brasil usa cores diferentes em campo. Em 2019, a seleção vestiu novamente o uniforme branco, homenageando a década de 1910 e o primeiro título de sua história. Recentemente, em 2023, utilizou a cor preta em uma campanha pontual contra o racismo. Antes, a equipe já usou vermelho por conta de um sorteio envolvendo Uruguai e Chile.

A tradicional camisa amarela e o calção azul passaram a ser utilizados como uniforme principal em 1954. Em 1958, o Brasil adotou de vez como opção reserva as cores azul e branco. Na véspera da final da Copa do Mundo daquele ano, contra a Suécia, que terminou com vitória brasileira por 5 a 2, dirigentes tiveram de comprar às pressas o novo jogo kit, já que o adversário possuía as mesmas cores.

QUAIS OUTRAS CORES O BRASIL JÁ USOU EM CAMPO?

Em 2023, a seleção brasileira fez história ao entrar em campo, pela primeira vez, com um uniforme totalmente preto. A ação aconteceu durante amistoso contra Guiné, com vitória do Brasil por 4 a 1, em junho, na Espanha.

A iniciativa partiu da CBF, com o apoio da Fifa, em forma de protestar contra o racismo e os constantes ataques sofridos por Vinícius Júnior. O uniforme foi usado apenas no primeiro tempo, as tradicionais cores voltaram na etapa final.

Na Copa América de 2019, a seleção brasileira voltou a utilizar camisa branca, acompanhada de calção e meias azuis. O kit foi um lançamento inspirado no modelo usado em 1919, ano da conquista do Campeonato Sul-Americano, nome antigo da Copa América, primeiro título da história da equipe. Essas cores também foram as primeiras da história da seleção, em 1914.

Antes da Copa América, esse uniforme havia sido usado pela última vez em um amistoso contra a França, em 2004, realizado em Paris. O jogo, que comemorava o centenário de fundação da Fifa, terminou empatado sem gols.

Em 1917, durante a disputa do Sul-Americano, Uruguai e Chile também faziam uso do branco, já utilizado como uniforme padrão pela CBD. A situação forçou a realização de um sorteio, que acabou definindo que a seleção brasileira usaria vermelho.

Com as novas cores, o Brasil foi goleado pelos uruguaios por 4 a 0, mas bateu os chilenos por 5 a 0. Concluindo a competição em terceiro lugar.

Em 1916, durante a disputa da primeira edição do Sul-Americano, na Argentina, a seleção chegou a entrar em campo com um uniforme representando as cores da bandeira do País. A camisa possuía listras nas cores verde e amarela, enquanto o calção era inteiro branco.