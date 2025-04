'Delírio': Alicia e Milly criticam escolha de Dorival pelo Corinthians

No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe apontaram que Dorival Júnior terá que superar a falta de identificação com o Corinthians para ser bem-sucedido no clube.

Além disso, as colunistas destacaram que o clube alvinegro parece ter ignorado o desempenho ruim do técnico no comando da seleção brasileira.

Milly: Dorival apresentou nível de delírio na seleção

[Dorival] não é a melhor coisa para o Corinthians. É um treinador que não tem identificação com o clube. Claro que ele pode construir, mas não acho que ele vá. Vem de um trabalho péssimo na seleção. [...] Talvez o Flamengo tenha sido o último grande trabalho do Dorival Júnior.

Estão desconsiderando o trabalho dele na seleção. Foi muito ruim, foi péssimo. As entrevistas dele em um nível muito baixo. Ele preparou a seleção para receber o Neymar. Em outra entrevista disse que estaria na final da Copa do Mundo e que poderíamos cobrar. Um nível de delírio, completo e absoluto, do Dorival. Desconexão com a realidade.

Milly Lacombe

Alicia: Dorival e Corinthians não dão 'match'

É uma bola de segurança. Agora, acho que não dá 'match'. É uma pessoa simpática, mas não dá o 'match'. Não vejo isso entre Dorival e Corinthians. [...] É um técnico vitorioso com clubes, mas que vem de um trabalho péssimo, mas muito ruim mesmo.

E tem esse descolamento recente com a realidade, especialmente em torno do Neymar. E ele vai para um clube que tem uma estrela. Talvez não com o mesmo poder e apelo, mas com um grande poder dentro do Corinthians. [...] E ele vai precisar lidar com essa força dentro do vestiário.

Alicia Klein

