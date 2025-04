Remo busca o empate no fim contra o Criciúma e segue invicto na Série B

Foi com emoção que o Remo manteve sua invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogador a menos na reta final, buscou o empate por 1 a 1 diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, pela quinta rodada. Reynaldo foi o autor do gol do time paraense. Morelli marcou para os catarinenses.

Com o resultado, o Remo segue no G-4, em quarto lugar, com nove pontos, mas pode perder a posição ao final da rodada. Já o Criciúma segue na zona intermediária, com cinco pontos.

O Remo começou o jogo mais organizado e criou chances nos primeiros minutos. Janderson, aos três, carimbou o travessão. Depois, Pedro Rocha recebeu na área, mas pegou muito embaixo da bola. Aos poucos, o Criciúma conseguiu equilibrar a partida, principalmente marcando os lados do campo.

O time até chegou a ter mais a posse de bola, porém sem efetividade. Sem criatividade para entrar na área e com os atacantes isolados, os donos da casa só chegavam em chutes de média e longa distância, mas nenhuma a gol. Na reta final, o ritmo caiu drasticamente e ambos priorizaram a posse da bola, sem se exporem.

Na volta do intervalo, o Criciúma acertou a pontaria e abriu o placar com um minuto. Neto Pessoa ajeitou para Morelli, da meia lua, bater rasteiro e marcar. O Remo até chegou ao empate, mas o gol de Vizeu foi anulado por impedimento. O time da casa ainda teve uma chance de ouro para ampliar, mas Jhonata Robert parou no goleiro Kauã.

Em busca do empate, o time paraense foi para cima, mas ficou com um a menos, depois de perder Maxwell, que tinha acabado de entrar, por lesão. Mesmo assim, seguiu em cima e ficou no quase, quando Marcelo Hermes tirou o gol de Pedro Castro em cima da linha. No rebote, Kauã salvou o chute de Sávio. De tanto insistir, aos 46, Reynaldo subiu mais alto que a defesa do Criciúma e empatou a partida para manter a invencibilidade do Remo na Série B.

O Criciúma vira a chave e agora foca no duelo da Copa do Brasil diante do Red Bull Bragantino, na quinta-feira, às 18h30, em casa. Pela Série B, atua no domingo (dia 4), no duelo estadual contra a Chapecoense, fora de casa. O Remo volta a atuar no sábado (dia 3), contra o Amazonas, às 16h, no Mangueirão.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 1 REMO

CRICIÚMA - Kauã Moroso; Léo Alaba (Marcelo Benevenuto), Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Matheus Trindade, Morelli (Hudson) e Juninho (Guilherme Lobo); Diego Gonçalves, Neto Pessoa (Sassá) e Gabriel Novaes (Jhonata Robert). Técnico: Zé Ricardo.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Pedro Costa), Klaus (Ytalo), Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Giovanni Pavani (Pedro Costa) e Jáderson; Janderson (Maxwell), Felipe Vizeu (Adaílton) e Pedro Rocha. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Morelli, com um minuto, Reynaldo, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo, Guilherme Lobo e Morelli (Criciúma); Marcelinho e Giovanni Pavani (Remo).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 168.730,00.

PÚBLICO - 8.332 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).