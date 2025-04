Mirassol x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

O Atlético-MG enfrenta o Mirassol, fora de casa, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão do Premiere.

Partiu, treino! ?? Com o carinho da Massa, a delegacão Alvinegra está a caminho do Estádio Teixeirão para a atividade do dia! ??? pic.twitter.com/Un4KJxAeAX ? Atlético (@Atletico) April 25, 2025

O Mirassol quer manter a sequência sem derrotas no Campeonato Brasileiro. Os mandantes esperam aproveitar o fator casa para conseguir um bom resultado. A equipe está na 11ª posição, com seis pontos.

Por sua vez, o Atlético-MG tenta a sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão. O Galo precisa de um bom resultado para deixar a zona de rebaixamento. A equipe mineira está em 17º lugar, com cinco pontos.

FICHA TÉCNICA



MIRASSOL X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)



Data: 26 de abril de 2025



Horário: 18h30



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

MIRASSOL: Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Yago Felipe; Negueba, Fabrício Daniel e Iury Castilho



Técnico: Rafael Guanaes

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Júnior Alonso, Lyanco e Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk



Técnico: Cuca