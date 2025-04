Osasco vence o Minas e avança à final da Superliga feminina de vôlei

Nesta sexta-feira, o Osasco fechou a série contra o Minas, pela semifinal da Superliga feminina de vôlei, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). A equipe paulista triunfou sobre os mineiros por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/20.

Com o triunfo, o Osasco carimbou seu passaporte à decisão da competição, onde enfrentará o Sesi Bauru, que eliminou o Praia Clube, em dois jogos. A última vez que o time paulista disputou a final da competição foi na temporada de 2016/17. Já seu último título veio na temporada de 2011/12.

A Superliga Feminina será decidida no dia primeiro de maio, às 15h45 (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

O jogo

O Osasco abriu vantagem no início do primeiro set. Porém, o Minas buscou a reação, virou a parcial e abriu cinco pontos de vantagem (17 a 12). Quando tudo parecia resolvido, as visitantes contaram com a grande atuação de Tiffany para virar a parcial e fechar em 25 a 22.

Já no segundo set, o Osasco foi superior do início ao fim. A equipe abriu confortável vantagem e venceu por 25 a 19.

O saque da equipe visitante seguiu dominante no terceiro set. Com pontos decisivos de Natália, a equipe paulista abriu quatro pontos de vantagem (20 a 16). Apesar de uma reação do Minas, que diminuiu a desvantagem para apenas um ponto, o Osasco se manteve na frente do placar e triunfou por 25 a 20.