Rio e Niterói revelam logomarca da candidatura para os Jogos Pan-Americanos de 2031

As cidades do Rio de Janeiro e Niterói, candidatas conjuntas a sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031, apresentaram a logomarca oficial da campanha, nesta sexta-feira, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.

O logo mostra um sol que une as cores que representam cada cidade, além de raios, que também lembram pontes, homenageando a tradicional Ponte Rio-Niterói, que liga os dois municípios. Segundo material divulgado, as cores laranja e amarelo simbolizam Niterói, "cidade do sol poente, da cultura vibrante e do horizonte aberto". Já os tons de azul fazem alusão ao Rio, "com seu mar, seu céu e sua alma pulsante".

O evento foi realizado com as presenças dos prefeitos do Rio, Eduardo Paes (PSD), e de Niterói, Rodrigo Neves (PDT). Marco La Porta e Yane Marques, presidente e vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), respectivamente, também fizeram parte da solenidade.

"A gente está muito confiante porque, na semana que vem, as prefeituras junto com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) entregam esse dossiê, que está muito bem-feito. Eu tenho certeza de que a gente vai vencer. Isso vai criar uma outra dinâmica na região metropolitana do Rio. Um legado não só para Niterói e Rio, mas um legado de infraestrutura urbana, esporte, mobilidade para toda a região metropolitana", disse Neves.

Não é a primeira vez que o Rio de Janeiro e o Pan-Americano se cruzam, em 2007, a capital recebeu o evento entre os dias 12 e 19 de junho. Tudo fez parte do projeto que culminou na realização dos Jogos Olímpicos de 2016.

"Lançamos a logomarca da nossa candidatura em uma escola que representa muito o legado que os Jogos Olímpicos nos deixaram. Aqui, foi a Arena Carioca 3, onde foram disputadas o taekwondo, a esgrima, além do judô paralímpico. Agora é uma escola para mil alunos, a nossa maior unidade da rede municipal. Um ginásio voltado para a Educação e o Esporte. Essa é uma das experiências que queremos compartilhar em nossa caminhada pela sede dos Jogos de 2031?, afirmou Paes.

A candidatura brasileira foi oficializada pelo COB no fim de janeiro, com 48 votos a favor, um em branco e apenas um contra. Está prevista para o dia 30 de abril, na próxima quinta-feira, a entrega de um dossiê oficial à Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports). A homologação deve ser confirmada no dia seguinte.

No momento, o Brasil compete apenas contra a capital paraguaia Assunção. A escolha da sede oficial está prevista para acontecer ao longo do mês de agosto.