Dorival usou esquema do Corinthians em Flamengo campeão, mas gols sofridos liga alerta

O Corinthians viu e negociação com Dorival Junior ganhar ares de "novela", mas conseguiu fechar a contratação do seu principal alvo para a sucessão de Ramón Díaz. Será a primeira vez que o treinador de 63 anos comanda o time do Parque do Jorge. Apesar de ter saído da seleção brasileira em baixa, com dura goleada sofrida para a Argentina, o técnico chega ao time alvinegro com o prestígio de ter realizado campanhas vitoriosas nos seus últimos clubes.

Em princípio, Dorival não tinha a expectativa de voltar a trabalhar tão cedo e chegou a recusar uma investida do Santos até ser convencido a aceitar o cargo no Corinthians. O período entre a demissão da seleção e o "sim" ao projeto corintiano foi de praticamente um mês.

Dorival foi escolhido para treinar a seleção após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se frustrar com o italiano Carlo Ancelotti, sonho do presidente Ednaldo Rodrigues. Com trabalhos vitoriosos por São Paulo e Flamengo, a opção por Dorival pareceu ser a mais segura, mas ele errou em aguardar cegamente pelo retorno de Neymar, não conseguiu dar padrão ao time brasileiro e tomou decisões incoerentes.

O aproveitamento de Dorival na seleção foi de 58%, com 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, com 25 gols marcados e 17 sofridos. O alto número de vezes em que o Brasil foi vazado é motivo para o torcedor corintiano abrir o olho. Isso porque um dos principais problemas da equipe em 2025 foi não conseguir impedir o adversário de balançar as redes. Em 28 jogos no ano, o time alvinegro já sofreu 29 gols.

Durante o período em que esteve na seleção, Dorival foi incapaz de fazer Vini Jr. e Rodrygo, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, esbanjarem o mesmo talento apresentado em seus respectivos clubes. O time brasileiro ficou sem referências e se tornou uma equipe "comum". Ele também abusou das diferentes escalações em busca dos 11 ideais, mexendo bastante no setor de meio-campo, mas sem resultados.

Se na seleção brasileira Dorival insistiu em jogar no 4-3-3 com pontas abertos, por vezes até com um falso 9 centralizado, ele atingiu sucesso no São Paulo com o tradicional 4-4-2, usando um quadrado no setor central (dois volantes e dois meias), e colocando Lucas Moura, que recebia liberdade para transitar do meio para o ataque, para jogar ao lado de Calleri na frente.

A segunda passagem de Dorival pelo São Paulo durou oito meses, com um aproveitamento de 54,3%. Ele foi contratado em abril de 2023 para substituir Rogério Ceni e ficou até o fim da temporada. Foram 54 jogos, com 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. A equipe marcou 64 gols e sofreu 46. Ou seja, outro trabalho marcado por um alto número de vezes com o adversário balançando as redes.

Apesar da dificuldade em ser intransponível, o tricolor paulista demonstrou muita segurança para trabalhar por dentro, trocando passes desde a defesa, e com alto poder ofensivo. Foi desta maneira que o clube terminou 2023 como campeão da inédita Copa do Brasil.

Em sua passagem mais recente pelo Flamengo, Dorival ficou marcado por ser o responsável por conseguir fazer Gabigol e Pedro jogarem juntos, o que parecia impossível antes da chegada do treinador. É preciso ponderar e lembrar que a escalação da dupla foi possível justamente por causa da ausência de Bruno Henrique, que ficou muito tempo fora por grave lesão no joelho.

Dorival chegou ao Flamengo em um cenário bastante parecido ao que viria a acontecer no São Paulo. Ele foi contratado no meio temporada, em junho de 2022, para substituir outro treinador demitido, Paulo Sousa. E aqui vai uma notícia que pode animar o torcedor do Corinthians: à época, o treinador utilizou no rubro-negro carioca uma formação tática muito parecida com a da equipe corintiana atualmente, com um losango no meio-campo.

No Flamengo, Dorival utilizava um 4-3-1-2, recuando Everton Ribeiro para jogar como volante, e centralizando De Arrascaeta para jogar atrás de Gabigol e Pedro. É basicamente como Ramón Díaz montou o Corinthians atual, com o trio formado por Raniele, José Martínez e Carrillo como volantes, e Garro jogando centralizado atrás de Memphis Depay e Yuri Alberto.

Dorival terminou 2022 como campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo. Em 41 jogos disputados, o retrospecto foi de 26 vitórias, oito empates e sete derrotas. O time marcou incríveis 77 gols e sofreu 35. Mais uma vez, um número alto de vezes em que a defesa do treinador foi vazada.

Apesar dos títulos, a diretoria rubro-negra optou pela saída de Dorival no fim da temporada, contratando Vitor Pereira, técnico português que havia acabado de deixar... o Corinthians!