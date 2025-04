Ceará x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Neste sábado, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Ceará, no Castelão, às 18h30 (de Brasília).

Na última quarta, o Tricolor venceu o Libertad por 2 a 0 nesta quarta-feira, no estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Lucas Ferreira e André Silva balançaram as redes para o São Paulo.

Já pelo Brasileirão, a equipe paulista enfim alcançou a sua primeira vitória no domingo de Páscoa, quando superou o Santos em clássico disputado no Morumbis, pela quinta rodada. Com o resultado, o técnico Luis Zubeldía ganhou um pouco mais de tranquilidade para trabalhar.

O São Paulo encerrou a sequência de quatro empates seguidos. Na liga nacional, o clube foi aos sete pontos e pulou para o 10º lugar.

Para o duelo, Matheus Alves recebeu seu terceiro amarelo contra o Santos e está suspenso. Lucas (dores no joelho direito), Oscar (lesão muscular na coxa esquerda), Pablo Maia (lesão ligamentar no tornozelo direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda) seguem como desfalques.

Tudo pronto para mais uma viagem! O Tricolor enfrentará o Ceará neste sábado (26), na Arena Castelão, pelo Brasileirão!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/sAdvWehwdD ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 25, 2025

Na última segunda-feira, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebeu o Ceará na Arena Fonte Nova e venceu por 1 a 0, já nos acréscimos. Everton Ribeiro foi o autor do gol. Com o resultado, o Vozão desperdiçou a chance de entrar no G4 e seguiu em quinto, com sete pontos.

O técnico Léo Condé conta com o retorno de Matheus Bahia, que retorna após suspensão. Por outro lado, Fabiano Souza (suspenso) e Bruno Ferreira (lesão na musculatura abdominal) ficam de fora.

FICHA TÉCNICA



CEARÁ X SÃO PAULO

Local: Castelão, em Fortaleza, CE



Data: 26 de abril de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco



Assistentes: Rafael da Silva Alves e Luanderson Lima dos Santos



VAR: Diego Pombo Lopez

Técnico: Léo Condé

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Ruan e Alan Franco; Igor Vinicius, Bobadilla, Alisson (Marcos Antônio), Luciano e Enzo Díaz (Wendell); Lucas Ferreira e Ryan Francisco (André Silva)



Técnico: Zubeldía