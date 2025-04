Palmeiras rebate provocação do Corinthians: 'Esse torneio não é de verão'

O Palmeiras rebateu a provocação feita pelo Corinthians hoje em uma publicação nas redes sociais. No perfil oficial do programa de sócios Avanti, o clube divulgou a venda de pacotes para o Super Mundial de Clubes dizendo que "não é torneio de verão".

Esse torneio não é de verão, o #MaiorCampeãoDoBrasil está com acesso liberado para o Mundial de Clubes da FIFA. Palmeiras, no X

O que aconteceu

A provocação vem após postagem do Corinthians. O "torneio de verão" citado pelo Palmeiras é o Mundial de Clubes de 2000, conquistado pelo rival, que fez uma publicação afirmando que é o primeiro brasileiro campeão mundial. A cutucada faz parte da ação de lançamento da nova camisa do Alvinegro.

O Palmeiras ainda usou a expressão "acesso liberado". Ela faz referência à uma frase do jornalista Fábio Sormani, que viralizou ao dizer que o Corinthians tem "acesso negado" quando tenta adentrar a sede da Conmebol, organizadora das competições sul-americanas.

Não parou por aí. O Avanti também fez outra postagem citando a fama de "loucos" dos torcedores corintianos. A imagem tem um gavião olhando itens do Palmeiras em uma vitrine.

Tem gente que diz que é louca pelo outro, mas pensa na gente até na hora de lançar camisa... Palmeiras, no X

-- Avanti Palmeiras (@avantipalmeiras) April 25, 2025

-- Avanti Palmeiras (@avantipalmeiras) April 25, 2025

Provocação do Corinthians

A provocação do Corinthians também teve fax. O Alvinegro publicou um vídeo de um aparelho de fax imprimindo uma taça do Mundial. Trata-se de uma referência à provocação de torcedores alvinegros sobre o Palmeiras ter um documento, enviado por fax, que equipararia o título da Copa Rio de 1951 ao do Mundial.

O primeiro mundial de um time brasileiro não chegou assim. Querem [via fax]. Querem meter o louco em quem inventou a loucura. Título de melhor do mundo se ganha levantando a taça de verdade, junto com a torcida. Aguarde. Corinthians, no X