Lorrane, Caribé e Alcará alcançam índice para o Mundial nos 50m livre

O quinto dia de finais do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação - Troféu Maria Lenk foi marcado por mais três índices alcançados para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Lorrane Ferreira (SESI-SP), Guilherme Caribé (Unisanta) e Victor Alcará (Pinheiros) foram os destaques da noite desta sexta-feira, no Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Nos 50 m livre feminino, Lorrane venceu com 24.78 e garantiu seu primeiro índice na competição e encaminhou sua vaga para o Mundial.

"Estou muito feliz e animada. Batelhei muito para chegar nesse tempo. Sei que eu tinha potencial, mas nem sempre a gente consegue acertar. A expectativa é grande. Esse tempo é bem competitivo. Meu grande objetivo era estar nessa marca e agora é melhorar ainda mais para o Mundial", disse Lorrane.

Entre os homens, Caribé brilhou mais uma vez. Ele já havia alcançado o índice pela manhã com 21.93. O nadador da Unisanta, porém, voltou para a final ainda mais forte, venceu a prova com 21.46 e chegou ao seu segundo índice nesta edição.

Victor Alcará também atingiu a marca exigida ao nadar para 21.82 e comemorou o índice para o Mundial.

"É uma felicidade enorme. Estou há quatro anos tentando esse 21s e hoje, graças a Deus, saiu e espero melhorar ainda mias para o Mundial. Vou me preparar ao máximo para essa que pode ser a minha segunda participação em mundiais", falou Alcará.

Com os resultados desta quinta, o Troféu Maria Lenk chega a doze índices para o Mundial de Singapura, distribuídos entre provas de velocidade, meio-fundo e fundo, em diferentes estilos.

O Troféu Maria Lenk prossegue até sábado, com eliminatórias às 9h30 (de Brasília) e finais às 18h.