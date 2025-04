Botafogo x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Neste sábado, o Botafogo recebe o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O jogo é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e começa às 21h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV (TV Fechada) e Premiere (Pay-Per-View).

O Botafogo encara o Fluminense no clássico deste sábado, às 21h, no Nilton Santos. Garanta seu lugar em https://t.co/VmMNMgR0SQ! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/wmhe2jEJAb ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 25, 2025

Apesar de não perder desde a estreia, o Tricolor vem de empates por 1 a 1 em jogos tidos como tranquilos: diante do Vitória em casa e no meio de semana contra o Unión Española, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Existe a preocupação que um tropeço pode tumultuar o ambiente do terceiro colocado que, com dez pontos, mira a liderança, hoje nas mãos do Palmeiras, que soma 13 pontos.

Já o Botafogo possui apenas cinco unidades, e vem de duas derrotas por 1 a 0. A equipe perdeu do Atlético-MG, em Minas Gerais, na rodada passada, e no meio de semana do Estudiantes, na Argentina, pela Copa Libertadores. O trabalho do técnico Renato Paiva está sob pressão. O ponto positivo para o Glorioso é o grande retrospecto no confronto direto com o Fluminense. O Botafogo venceu os últimos sete confrontos, maior série da história do clássico. A última derrota para o Fluminense foi em 2022.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, espera que sua equipe seja eficiente para acabar com o jejum.

"Nós queremos vencer todos os jogos e para isso logicamente temos que proporcionar o menor número possível de situações de gol para o adversário. Além disso, aproveitar ao máximo o que estamos conseguindo criar. Isso é decisivo no Campeonato Brasileiro", disse.

Já Renato Paiva, comandante do Botafogo, sabe que o momento não é dos melhores. Ele espera um final feliz no clássico.

"Quem acompanha nossos jogos tem percebido um cenário parecido: criamos muito e não conseguimos converter. Nossos adversários conseguem o gol muitas vezes sem nem mesmo criarem chances tão claras. Portanto, sabemos do que precisamos para voltar a ganhar", comentou.

Para o duelo, o Fluminense deve manter o mesmo esquema dos últimos jogos, enquanto que o Botafogo mais uma vez deve improvisar Danilo Barbosa na zaga. Isso porque Jair segue com lesão muscular e David Ricardo cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Galo.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X FLUMINENSE

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 26 de abril de 2025 (Sábado)



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, Alexander Barboza, Danilo Barbosa e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur, Igor Jesus e Matheus Martins



Técnico: Renato Paiva

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Juan Freytes e Renê; Martinelli, Hércules, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Agustín Canobbio e Germán Cano



Técnico: Renato Gaúcho