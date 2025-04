São Paulo desembarca em Fortaleza para enfrentar o Ceará pelo Brasileirão

Na noite desta sexta-feira, o São Paulo desembarcou em Fortaleza para enfrentar o Ceará, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para acontecer neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

A delegação do Tricolor embarcou para a capital cearense no período da tarde. Mais cedo, o elenco finalizou a preparação para o confornto.

Sob o comando de Luis Zubeldía e sua comissão, os atletas que somaram mais minutos no duelo contra o Libertad focaram na recuperação física. Os demais atletas realizaram atividades de posse de bola e jogo em espaço reduzido.

Para o duelo, Matheus Alves recebeu seu terceiro amarelo contra o Santos e está suspenso. Lucas (dores no joelho direito), Oscar (lesão muscular na coxa esquerda), Pablo Maia (lesão ligamentar no tornozelo direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda) seguem como desfalques.

A equipe paulista se encontra na décima colocação da tabela, com sete pontos em cinco partidas disputadas. Do outro lado, o Ceará ocupa o quinto lugar, com a mesma pontuação.