Grêmio confirma Felipão como coordenador técnico para trabalhar com Mano Menezes

Com quatro meses de atraso, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, está de volta ao Grêmio. Comandante da equipe pela última vez em 2021, o veterano de 76 anos e multicampeão nos anos 90 foi oficializado nesta sexta-feira na função de coordenador técnico da equipe gaúcha, função que chegou a negociar em dezembro, e na qual dará suporte ao técnico Mano Menezes.

"O bom filho à casa torna. O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense anuncia Luiz Felipe Scolari como novo coordenador técnico do Imortal. Multicampeão nos anos 90 como treinador gremista e com experiência na função adquirida mais recentemente no Athletico-PR, com o título invicto do Estadual em 2023, Felipão assume o cargo pela primeira vez no clube", revelou o Grêmio.

Antes de fechar a contratação de Gustavo Quinteros, o presidente Alberto Guerra se reuniu com Felipão, em dezembro, na tentativa de trazê-lo para a função. As conversas, porém, não tiveram um final feliz e ficou a promessa de um "reencontro" mais para a frente, o que terminou bem nesta sexta-feira.

Quinteros já foi demitido e Mano Menezes chegou com a obrigação de dar um norte à equipe, que não consegue emplacar vitórias e boas apresentações. Na estreia do treinador, na quinta-feira, pela Sul-Americana, empate por 2 a 2 com o Godoy Cruz após ficar duas vezes em vantagem no marcador.

A parceria de gaúchos com Felipão é a aposta do Grêmio por retorno dos tempos áureos. "Identificado com o Grêmio, como treinador, Felipão comandou os títulos do bicampeonato na Copa do Brasil, em 1994, bicampeonato da Libertadores, em 1995, e bicampeonato Brasileiro, em 1996, além de conquistar a Recopa Sul-Americana no mesmo ano. Também tem papel importante na reconstrução da equipe, em 2015, e que, no ano seguinte, conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil. Sua última passagem na casamata gremista foi em 2021", listou o Grêmio, mostrando os feitos de Felipão em Porto Alegre.